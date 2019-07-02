Мособлдума рассмотрит 4 июля законы о соцподдержке подмосковных семей

"Отдельно хотел бы остановиться на двух законопроектах. Поправки в закон Московской области, которые позволят с 1 сентября 2019 года семьям с новорожденным малышом выбирать, что они получат при выписке. Мы ввели альтернативу - не только подарок, который мы обещали, у нас готов, но и те, кто нуждаются могут выбрать денежные средства. Выплата составит 20 тысяч рублей", - заявил глава Подмосковья на заседании регионального правительства.