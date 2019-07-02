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РИА Новости
Новости Подмосковья

Мособлдума рассмотрит 4 июля законы о соцподдержке подмосковных семей

Вчера, 11:19
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КРАСНОГОРСК, 2 июл - РИА Новости. Московская областная дума планирует рассмотреть 4 июля законопректы, направленные на социальную поддержку жителей Подмосковья, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
"Отдельно хотел бы остановиться на двух законопроектах. Поправки в закон Московской области, которые позволят с 1 сентября 2019 года семьям с новорожденным малышом выбирать, что они получат при выписке. Мы ввели альтернативу - не только подарок, который мы обещали, у нас готов, но и те, кто нуждаются могут выбрать денежные средства. Выплата составит 20 тысяч рублей", - заявил глава Подмосковья на заседании регионального правительства.
Кроме того, отметил губернатор, 4 июля будет также рассмотрен законопроект о поддержке семей с небольшим достатком, если доход на одного члена семьи меньше прожиточного минимума - 14 тысяч рублей.
"Ребенок из такой семьи, когда пойдет в первый класс, тоже почувствует нашу заботу - получит подарочный, школьный набор, в котором есть все необходимое", - подчеркнул Воробьев.
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1 июля, 11:05
В Подмосковье стартовал прием заявок на финансовую поддержку малому бизнесу
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область
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