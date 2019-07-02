В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость

"Понятно, что ситуация очень тяжелая, нервы у всех на пределе. Люди ждут помощи, а не истерику. И вопросы задают прежде всего представителям власти, больше надеяться им не на кого. В этой ситуации власть не имеет права на подобного рода эмоции, с людьми нужно разговаривать исключительно уважительно, особенно сейчас. Считаю, что Александру Викторовичу (Уссу) стоило бы извиниться", - сказал Ревенко РИА Новости.