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РИА Новости

В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость

Вчера, 11:13
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко считает, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за жесткие слова в адрес местной жительницы.
Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой видно, как Усс во время визита в подтопленный город Канск резко реагирует на вопрос местной жительницы о том, видел ли он дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты. Глава региона жестко ответил женщине, решив, что она "качает права".
"Понятно, что ситуация очень тяжелая, нервы у всех на пределе. Люди ждут помощи, а не истерику. И вопросы задают прежде всего представителям власти, больше надеяться им не на кого. В этой ситуации власть не имеет права на подобного рода эмоции, с людьми нужно разговаривать исключительно уважительно, особенно сейчас. Считаю, что Александру Викторовичу (Уссу) стоило бы извиниться", - сказал Ревенко РИА Новости.
Любовь Иванцова
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25010446323
Госдума РФАлександр УссКанскОбщество
Популярные комментарии
Извиниться? Да его надо гнать и известно какой метлой с насиженного места!
2 июля, 11:28
семен чехов
24720005
А что толку от извинений, таких уже не исправишь, только гнать.
2 июля, 11:32
evt68
20420003
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