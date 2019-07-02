Красноярский губернатор жестко отреагировал на вопрос жительницы Канска

КРАСНОЯРСК, 2 июл - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс во время визита в подтопленный город Канск жестко отреагировал на вопрос местной жительницы о состоянии дороги, решив, что она "качает права". Видео встречи опубликовано в социальной сети " Губернатор Красноярского края Александр Усс во время визита в подтопленный город Канск жестко отреагировал на вопрос местной жительницы о состоянии дороги, решив, что она "качает права". Видео встречи опубликовано в социальной сети " ВКонтакте ".

Глава региона резко отреагировал на вопрос женщины, видел ли губернатор дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты.

"Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже могу сейчас качнуть... Мы и дорогу видели..., если ее размоет, значит, ее восстановят", - ответил Усс.

В пресс-службе губернатора получить комментарии РИА Новости пока не удалось.

Ранее сообщалось, что из-за дождей на востоке края осложнилась паводковая ситуация. В воскресенье мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС, подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий. Вечером в воскресенье уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиметров. Под руководством главы Канска создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей - 42 человека со специализированной техникой.