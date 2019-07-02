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РИА Новости

"Транснефть" сменила генерального директора "Транснефть-Дружбы"

Вчера, 11:14
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© Фото : АО "Транснефть - Дружба"Новый гендиректор компании "Транснефть-Дружба" Роман Камозин
Новый гендиректор компании Транснефть-Дружба Роман Камозин
© Фото : АО "Транснефть - Дружба"
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. "Транснефть" в июне сменила генерального директора своей дочерней структуры "Транснефть-Дружба", следует из списка аффилированных лиц материнской компании.
Олег Богомолов, занимавший должность генерального директора компании "Транснефть-Дружба", 24 июня был исключен из списка аффилированных лиц из-за прекращения полномочий. Новым руководителем "Транснефть-Дружбы" стал Роман Камозин.
Рабочие на нефтепроводе Дружба
9 июня, 13:36
Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба"
Трубопроводная система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, в апреле оказалась в центре международного ЧП, когда нефть оказалась загрязнена хлоридами. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
Столь масштабная проблема стала следствием мошеннической схемы. В мае СУСК по Самарской области возбудило уголовное дело против участников преступного сообщества, которые, по версии следствия, похитили нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей.
Первыми фигурантами дела стали гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай и ее зам Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал", которое входит в ГК "Петронефть", Роман Ружечко и бывший владелец этой группы Роман Трушев. Все это частные компании, не входящие в структуру "Транснефти".
В середине июня стало известно об увеличении числа фигурантов дела до 10 человек - суд отправил под домашний арест четырех сотрудников "Транснефть-Дружбы", а в конце июня – о еще трех подозреваемых сотрудниках этой компании, которые находятся под подпиской о невыезде.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
11 июня, 08:37
В деле о загрязнении нефти в "Дружбе" появились четыре новых фигуранта
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"ТранснефтьЭкономика
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