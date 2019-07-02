В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект имени Жукова

КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Националисты во время перфоманса в Харькове повесили у здания городского совета чучела депутатов, которые голосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова.

Ранее Харьковский горсовет проголосовал за возвращение проспекту имени Жукова. Позже мэр города Геннадий Кернес сообщил, что подписал решение городского совета. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" в суде обжаловала решение.

Как сообщает местное интернет-издание АТН , сторонники партии "Национальный корпус" (создана на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела) установили на площади у горсовета виселицы и повесили на них чучела депутатов. Кроме того, они возложили у стен мэрии поминальные венки и цветы с портретами народных избранников.

По данным издания, таким образом националисты хотели показать, что будут бороться с коррупционерами и сторонниками создания в Харькове так называемой Харьковской народной республики (ХНР).

"Когда ты переплачиваешь в электротранспорте, а ездишь на развалюхах, когда дождь смывает весь асфальт, который вчера положили и так далее - от этого становится жутко. Это цветочки по сравнению с тем, что происходит за стенами горсовета," – цитирует издание одного из участников перфоманса Михаила Коваленко.

При этом в полиции изданию сообщили, что заявлений на проведение акции не было, участвовали в ней около 30 человек.