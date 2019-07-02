Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T10:47Z
https://ria.ru/20190702/1556109152.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155591/88/1555918867_0:242:2048:1394_1036x0_80_0_0_607fdcccd3f7cbb42652f68e21fd4dd0.jpg
РИА Новости

В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект имени Жукова

10:47
240
CC0 / Общественное достояние/ Кащавцев Александр / Проспект Маршала Жукова в Харькове
Проспект Маршала Жукова в Харькове
CC0 / Общественное достояние/ Кащавцев Александр /
КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Националисты во время перфоманса в Харькове повесили у здания городского совета чучела депутатов, которые голосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова.
Ранее Харьковский горсовет проголосовал за возвращение проспекту имени Жукова. Позже мэр города Геннадий Кернес сообщил, что подписал решение городского совета. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" в суде обжаловала решение.
Как сообщает местное интернет-издание АТН, сторонники партии "Национальный корпус" (создана на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела) установили на площади у горсовета виселицы и повесили на них чучела депутатов. Кроме того, они возложили у стен мэрии поминальные венки и цветы с портретами народных избранников.
По данным издания, таким образом националисты хотели показать, что будут бороться с коррупционерами и сторонниками создания в Харькове так называемой Харьковской народной республики (ХНР).
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на предвыборном митинге в Стрые
Вчера, 14:34
Партия Порошенко обжаловала переименование проспекта в Харькове
"Когда ты переплачиваешь в электротранспорте, а ездишь на развалюхах, когда дождь смывает весь асфальт, который вчера положили и так далее - от этого становится жутко. Это цветочки по сравнению с тем, что происходит за стенами горсовета," – цитирует издание одного из участников перфоманса Михаила Коваленко.
При этом в полиции изданию сообщили, что заявлений на проведение акции не было, участвовали в ней около 30 человек.
С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
Площадь Независимости в Киеве
26 июня, 01:40
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
000117
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеХарьковВ мире
Рекомендуем
Япония обеспокоена превышением Ираном запасов низкообогащенного урана
РИА
Новости
Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Источник объяснил, почему Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний
В Иркутской области почти тысяча человек сделали прививки от гепатита А
Лента
новостей
Сотрудники МЧС привезли питьевую воду для жителей подтопленного Тулуна
В "Единой России" извинились за наклейки партии на гумпомощи для Приангарья
Разрушенная дорога в подтопленном городе Тулуне Иркутской области
В Приангарье восстановили проводную связь на подтопленных территориях
Председатель ЦИК Молдавии заявила о своей отставке
Вера россиян в приметы, предсказания и колдовство ослабла, показал опрос
Самолёт авиакомпании Уральские авиалинии
"Уральские авиалинии" возобновили полеты в Прагу
Названа предварительная причина взрыва на детской площадке под Днепром
Пресс-конференция о развитии ситуации на Украине
Житель Карелии заплатит 30 тысяч рублей за оскорбление государства
Борис Джонсон в Манчестере, Великобритания. 29 июня 2019
Будущий премьер Джонсон объявил о присоединении Великобритании к Украине
В ДНР заявили о ранении мирного жителя в результате обстрела ВСУ
Александр Усс
Красноярский губернатор жестко отреагировал на вопрос жительницы Канска
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53В США назвали главных претендентов на роль Элвиса Пресли
10:52"Чешские авиалинии" продолжают полеты в Россию
10:50В Иркутской области почти тысяча человек сделали прививки от гепатита А
10:47В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект имени Жукова
10:47Япония обеспокоена превышением Ираном запасов низкообогащенного урана
10:46В Приангарье восстановили проводную связь на подтопленных территориях
10:39В ДНР заявили о ранении мирного жителя в результате обстрела ВСУ
10:37Силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:37В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной продукции
10:37Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении
10:34В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:33В Приангарье открыли горячую линию по вопросам повышения цен
10:31В Воронежской области при столкновении двух легковушек погиб человек
10:29"Уральские авиалинии" возобновили полеты в Прагу
10:24В "Единой России" извинились за наклейки партии на гумпомощи для Приангарья
10:23В России провели модернизацию ударного вертолета Ми-24
10:17В Турецком порту загорелся итальянский танкер, погиб человек
10:14Под Воронежем в ДТП погибли три человека
10:13Председатель ЦИК Молдавии заявила о своей отставке
10:13Действия чешских властей вынудили Аэрофлот отменить ряд рейсов в Прагу
Лента новостейМолния