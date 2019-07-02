Япония обеспокоена превышением Ираном запасов низкообогащенного урана

ТОКИО, 2 июл – РИА Новости. Правительство Японии обеспокоено сообщением о превышении запасов низкообогащенного урана в Иране, об этом на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"У правительства это вызывает большую озабоченность", - приводит слова Суги агентство Киодо. – "Наша страна поддерживает ядерное соглашение, которое внесло вклад в укрепление нераспространения ядерного оружия и стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке".

Он также отметил, что в ходе визита премьера Синдзо Абэ в Иран в июне Япония призвала Иран соблюдать соглашение. Со своей стороны министр иностранных дел Таро Коно призвал Иран "не увеличивать запасы и не проводить работы по обогащению урана".

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.