Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T10:47Z
https://ria.ru/20190702/1556109133.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Япония обеспокоена превышением Ираном запасов низкообогащенного урана

10:47
50
ТОКИО, 2 июл – РИА Новости. Правительство Японии обеспокоено сообщением о превышении запасов низкообогащенного урана в Иране, об этом на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
"У правительства это вызывает большую озабоченность", - приводит слова Суги агентство Киодо. – "Наша страна поддерживает ядерное соглашение, которое внесло вклад в укрепление нераспространения ядерного оружия и стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке".
Он также отметил, что в ходе визита премьера Синдзо Абэ в Иран в июне Япония призвала Иран соблюдать соглашение. Со своей стороны министр иностранных дел Таро Коно призвал Иран "не увеличивать запасы и не проводить работы по обогащению урана".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Вчера, 19:40
Нетаньяху призвал ввести санкции против Ирана из-за запасов урана
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
При этом на следующем этапе (наступает 7 июля), если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
Белый дом в Вашингтоне
Вчера, 22:49
США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику
000002
Обсудить 1
Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеЯпонияИранВ мире
Рекомендуем
Проспект Маршала Жукова в Харькове
В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект имени Жукова
РИА
Новости
Вера россиян в приметы, предсказания и колдовство ослабла, показал опрос
В Иркутской области почти тысяча человек сделали прививки от гепатита А
Разрушенная дорога в подтопленном городе Тулуне Иркутской области
В Приангарье восстановили проводную связь на подтопленных территориях
Лента
новостей
Пресс-конференция о развитии ситуации на Украине
В ДНР заявили о ранении мирного жителя в результате обстрела ВСУ
Чешская авиакомпания CSA Czech Airlines (Чешские авиалинии)
"Чешские авиалинии" продолжают полеты в Россию
Силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
В Подмосковье 3 июля откроют движение на участке трассы М-11
В Приангарье открыли горячую линию по вопросам повышения цен
Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении
Молоко в бутылках
В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной продукции
В Воронежской области при столкновении двух легковушек погиб человек
Вид на один из районов Латакии
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Вертолеты Ми-24
В России провели модернизацию ударного вертолета Ми-24
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53В США назвали главных претендентов на роль Элвиса Пресли
10:52"Чешские авиалинии" продолжают полеты в Россию
10:50В Иркутской области почти тысяча человек сделали прививки от гепатита А
10:47В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект имени Жукова
10:47Япония обеспокоена превышением Ираном запасов низкообогащенного урана
10:46В Приангарье восстановили проводную связь на подтопленных территориях
10:39В ДНР заявили о ранении мирного жителя в результате обстрела ВСУ
10:37Силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:37В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной продукции
10:37Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении
10:34В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:33В Приангарье открыли горячую линию по вопросам повышения цен
10:31В Воронежской области при столкновении двух легковушек погиб человек
10:29"Уральские авиалинии" возобновили полеты в Прагу
10:24В "Единой России" извинились за наклейки партии на гумпомощи для Приангарья
10:23В России провели модернизацию ударного вертолета Ми-24
10:17В Турецком порту загорелся итальянский танкер, погиб человек
10:14Под Воронежем в ДТП погибли три человека
10:13Председатель ЦИК Молдавии заявила о своей отставке
10:13Действия чешских властей вынудили Аэрофлот отменить ряд рейсов в Прагу
Лента новостейМолния