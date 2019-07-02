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РИА Новости

"Уральские авиалинии" возобновили полеты в Прагу

10:29
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСамолёт авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолёт авиакомпании Уральские авиалинии
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновила рейсы из Екатеринбурга в Прагу, ранее приостановленные из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на полеты, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Ранее ряд рейсов в Прагу из Москвы отменила крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения. "Уральские авиалинии" также со 2 июля приостановили полеты в Чехию из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
10:04
Источник объяснил, почему Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний
"Рейсы по маршруту Екатеринбург-Прага-Екатеринбург возобновлены. Рейсы U6-701 Екатеринбург-Прага и U6-702 Прага-Екатеринбург 2 июля вылетят с задержкой в связи с ожиданием разрешения на вылет", – говорится в сообщении.
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