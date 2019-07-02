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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Председатель ЦИК Молдавии заявила о своей отставке

10:13
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КИШИНЕВ, 2 июл — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Алина Руссу сообщила во вторник, что подала заявление об отставке, это произошло за четыре месяца до местных выборов в республике.
"Сегодня я подала заявление об отставке с должности члена Центральной избирательной комиссии. Это не было простым решением, но оно было взвешенным и полностью ответственным", - говорится в сообщении Руссу, размещенном на официальной странице ЦИК в Facebook.
По ее словам, свобода слова должна быть не только у избирателей, но и у тех, кто отвечает за проведение выборов.
"Реализация последних инициатив по изменению нормативной базы в избирательных вопросах может вызвать подозрения в отношении свободы решений высшего избирательного учреждения... Коллеги, с которыми я имела честь работать, учреждение в целом, которым я руководила, способны выполнять задачи по организации любых выборов", - написала Руссу.
Парламентское большинство Молдавии на заседании от 19 июня утвердило поправки в Кодекс о выборах, которые касаются назначения и отставки членов ЦИК. На 20 октября в республике запланированы всеобщие местные выборы, поэтому ЦИК под руководством Руссу должен был начинать подготовку к их проведению.
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В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.
Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Майи Санду.
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Политический кризис в МолдавииЦИК МолдавииВ мире
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