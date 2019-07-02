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РИА Новости

Иркутские власти рассказали об эпидемиологической обстановке в Тулуне

10:10
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЖилой дом в подтопленном районе Тулуна
Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Угрозы возникновения эпидемии в Тулуне и других подтопленных территориях Иркутской области нет, эпидемиологическая обстановка стабильная, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Ранее в СМИ сообщалось, что власти опасаются возникновения эпидемий в зоне затопления.
"Эпидемиологическая обстановка в Тулуне и других подтопленных территориях остается стабильной. Постоянно проводится мониторинг, угрозы возникновения эпидемий нет", - сообщил собеседник агентства.
Он также уточнил, что в районах подтопления нет недостатка лекарств, работают аптеки и больницы, где созданы дополнительные койко-места. Женщины, имеющие грудных детей, из временных пунктов размещения переводятся в стационары. Проводится вакцинация. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области держит ситуацию на контроле. Специалисты ведомства следят за качеством воды, продуктов питания, в том числе в пунктах временного размещения.
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Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального ГУМЧС, всего в области подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.
По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 14 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.
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