Иркутские власти рассказали об эпидемиологической обстановке в Тулуне

ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Угрозы возникновения эпидемии в Тулуне и других подтопленных территориях Иркутской области нет, эпидемиологическая обстановка стабильная, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

Ранее в СМИ сообщалось, что власти опасаются возникновения эпидемий в зоне затопления.

"Эпидемиологическая обстановка в Тулуне и других подтопленных территориях остается стабильной. Постоянно проводится мониторинг, угрозы возникновения эпидемий нет", - сообщил собеседник агентства.

Он также уточнил, что в районах подтопления нет недостатка лекарств, работают аптеки и больницы, где созданы дополнительные койко-места. Женщины, имеющие грудных детей, из временных пунктов размещения переводятся в стационары. Проводится вакцинация. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области держит ситуацию на контроле. Специалисты ведомства следят за качеством воды, продуктов питания, в том числе в пунктах временного размещения.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального ГУМЧС, всего в области подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.