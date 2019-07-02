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РИА Новости

В пострадавшем от паводка красноярском Канске открыли пункты сбора помощи

09:58
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КРАСНОЯРСК, 2 июл — РИА Новости. Пункты сбора помощи открылись в городе Канске на востоке Красноярского края, пострадавшем от паводка, сообщает пресс-служба мэрии.
Ранее сообщалось, что из-за дождей на востоке края осложнилась паводковая ситуация. В воскресенье мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС, подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий.
Вечером в воскресенье уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиметров. Под руководством главы Канска создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей - 42 человека со специализированной техникой.
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"Открыты пункты сбора помощи гражданам, пострадавшим от наводнения... На сегодняшний день пострадавшим гражданам необходимы: - бутилированная вода; - продукты долго хранения (консервы, крупы, макаронные изделия, чай и т.п.). Пункты сбора организованы на базе Многопрофильного молодежного центра (Канск, ул. 40 лет Октября, д. 5а ) и ДК "Строитель" (Канск, пос. Строителей, д.56)", - говорится в сообщении.
По информации городских властей, пункты работают со вторника.
По уточненным данным МЧС, подтопления жилых домов нет. Всего в зоне подтопления 79 придомовых участков жилых домов, в которых проживает 272 человека, в том числе 31 ребенок, и 140 дачных участков. Во время визита в Канск губернатор Александр Усс заявил, что пик опасности пройден и главная задача в том, чтобы обеспечить сохранность имущества и затем надлежащим образом оформить документы для компенсации ущерба.
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