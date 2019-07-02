В пострадавшем от паводка красноярском Канске открыли пункты сбора помощи

КРАСНОЯРСК, 2 июл — РИА Новости. Пункты сбора помощи открылись в городе Канске на востоке Красноярского края, пострадавшем от паводка, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее сообщалось, что из-за дождей на востоке края осложнилась паводковая ситуация. В воскресенье мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС, подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий.

Вечером в воскресенье уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиметров. Под руководством главы Канска создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей - 42 человека со специализированной техникой.

"Открыты пункты сбора помощи гражданам, пострадавшим от наводнения... На сегодняшний день пострадавшим гражданам необходимы: - бутилированная вода; - продукты долго хранения (консервы, крупы, макаронные изделия, чай и т.п.). Пункты сбора организованы на базе Многопрофильного молодежного центра (Канск, ул. 40 лет Октября, д. 5а ) и ДК "Строитель" (Канск, пос. Строителей, д.56)", - говорится в сообщении.

По информации городских властей, пункты работают со вторника.