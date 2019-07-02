Прокуратура просит восемь лет колонии для экс-главы МЧС по Томской области

НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Гособвинитель в судебных прениях на процессе обвиняемого в получении взятки бывшего главы ГУМЧС по Томской области Михаила Бегуна попросил суд приговорить его к восьми годам колонии, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры Томской области Светлана Крымская.

"Мы запросили восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом пятикратном сумме взятки, то есть в 1,5 миллиона рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функции представителя власти… сроком на три года и лишением специального звания "генерал-майор внутренней службы", - сказала собеседница агентства.

Сторона защиты, как ожидается, представит свою позицию во вторник.

Ранее в СК сообщали, что бывший начальник ГУМЧС по региону Михаил Бегун обвиняется в получении взятки в 300 тысяч рублей, 24 июля 2018 года он был задержан с поличным в момент получения взятки, которая считается крупным размером.

По версии следствия, обвиняемый в здании управления МЧС умышленно и из корыстных побуждений лично получил взятку от директора одной из коммерческих организаций, в обмен на которую он незаконно, при отсутствии у организации документов и оборудования для получения лицензии на работы по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выдал такую лицензию.