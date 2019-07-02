По трассе у иркутского Тулуна открыли в обе стороны движение большегрузов

ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Движение большегрузной техники открыто в обе стороны по трассе у города Тулун в Иркутской области, где скопилось около 500 большегрузов, сообщает ГУМВД по региону.

На утро 2 июля в Иркутской области, где из-за паводка введен режим ЧС, подтопленными остаются более 4 тысяч жилых дома в 42 населенных пунктах. В связи с перекрытием подтопленной трассы Р-255 "Сибирь" на ней скопилось более тысячи грузовиков. Со стороны Нижнеудинска – 400, еще 225 в Зиминском районе, в самом Тулуне находится 490 грузовиков.

"В настоящее время открыто движение большегрузов из Тулуна в обе стороны. После того, как они продолжат свой путь, трасса станет свободна для движения автомобилей из Куйтунского, Черемховского, Братского, Заларинского, Тайшетского, Нижнеудинского и других районов области", - говорится в сообщении.