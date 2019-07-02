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РИА Новости

По трассе у иркутского Тулуна открыли в обе стороны движение большегрузов

09:32
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкРазрушенная дорога в подтопленном городе Тулуне Иркутской области
Разрушенная дорога в подтопленном городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Движение большегрузной техники открыто в обе стороны по трассе у города Тулун в Иркутской области, где скопилось около 500 большегрузов, сообщает ГУМВД по региону.
На утро 2 июля в Иркутской области, где из-за паводка введен режим ЧС, подтопленными остаются более 4 тысяч жилых дома в 42 населенных пунктах. В связи с перекрытием подтопленной трассы Р-255 "Сибирь" на ней скопилось более тысячи грузовиков. Со стороны Нижнеудинска – 400, еще 225 в Зиминском районе, в самом Тулуне находится 490 грузовиков.
"В настоящее время открыто движение большегрузов из Тулуна в обе стороны. После того, как они продолжат свой путь, трасса станет свободна для движения автомобилей из Куйтунского, Черемховского, Братского, Заларинского, Тайшетского, Нижнеудинского и других районов области", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что движение большегрузов по трассе Р-255 "Сибирь" утром 2 июля закрыто для большегрузов с территории Красноярского края и Бурятии.
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