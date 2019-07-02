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РИА Новости

В Верховный суд Дагестана поступила жалоба на арест журналиста "Черновика"

09:30
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МАХАЧКАЛА, 2 июл - РИА Новости. Жалоба на арест журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева по делу о финансировании терроризма поступила в Верховный суд Дагестана, сообщила РИА Новости представитель суда.
Советский районный суд Махачкалы 18 июня арестовал Гаджиева на два месяца, после чего защита заявила, что обжалует это решение, и направила апелляцию в Верховный суд республики. По словам адвоката, журналиста подозревают в участии в террористической деятельности и финансировании терроризма.
Три газеты в Дагестане вышедшие с одинаковой передовицей в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева
21 июня, 11:33
Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
"Документы поступили сегодня, но дата апелляции пока не назначена", - рассказала собеседница агентства.
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