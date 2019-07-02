В Верховный суд Дагестана поступила жалоба на арест журналиста "Черновика"

МАХАЧКАЛА, 2 июл - РИА Новости. Жалоба на арест журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева по делу о финансировании терроризма поступила в Верховный суд Дагестана, сообщила РИА Новости представитель суда.

Советский районный суд Махачкалы 18 июня арестовал Гаджиева на два месяца, после чего защита заявила, что обжалует это решение, и направила апелляцию в Верховный суд республики. По словам адвоката, журналиста подозревают в участии в террористической деятельности и финансировании терроризма.