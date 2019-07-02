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РИА Новости

Роскачество проверило мультизерновой хлеб

08:21
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкХлеб
Хлеб
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Роскачество исследовало один из наиболее быстрорастущих сегментов хлебопекарной промышленности – мультизерновой хлеб, отдав ему приоритет по сравнению с обычным хлебом, но предупредив о повышенном содержании в нем соли, сообщается в пресс-релизе организации.
"Если бы не содержание соли, безусловно, его можно было бы назвать полезным. В мультизерновом хлебе много пищевых волокон, необходимых для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта и для профилактики нарушения обмена веществ, сердечно-сосудистых заболеваний. Если выбирать между хлебом обычным и МЗЦ (мультизерновой, зерновой и цельнозерновой хлеба - ред.), то предпочтение следует отдать последнему", - говорится в пресс-релизе.
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Эксперты проверили 11 торговых марок различного мультизернового хлеба в ценовом диапазоне от 38 до 196 рублей, использовав 211 показателей. Роскачество отмечает, что исследование проводилось на основании проекта стандарта, разработанного НИИ хлебопекарной промышленности впервые в России специально для такой продукции.
Опережающие требования установлены к содержанию пищевых волокон (не менее 6%), массовой доле зерновых продуктов (не менее 5%), фосфора (не более 135 мг/100 г) и соли (не более 1%). По содержанию пищевых волокон рубеж преодолели все исследованные образцы, по массовой доле зерновых продуктов - почти все.
Повышенные требования к содержанию соли - не более 1 г на 100 г продукта, - связаны с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) потреблять в сутки не более 5 граммов соли, а хлеб такого типа позиционируется как продукт для здорового питания, поясняют в Роскачестве. Исследование показало, что по содержанию соли большинство образцов мультизернового хлеба обгоняют традиционные хлебобулочные изделия, которые обычно содержат 1–1,2% соли. Только у одного из 11 товаров ее содержание было близким к требованиям Роскачества – 1,1 грамма.
Весь исследованный хлеб оказался безопасен: он не содержит пестицидов, ГМО, плесеней и микотоксинов, патогенные микроорганизмы. Помимо этого, не было обнаружено таких улучшителей, как броматы и семикарбазида.
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