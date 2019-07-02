Открыто движение легкового транспорта через Тулун, пострадавший от паводка

Участок автомобильной дороги Р-255 открытый для движение легковых автомобилей в сторону Красноярска в Тулунском районе

© Фото : Анна Кулакова Участок автомобильной дороги Р-255 открытый для движение легковых автомобилей в сторону Красноярска в Тулунском районе

ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Движение для легкового транспорта через город Тулун Иркутской области, пострадавший от паводка, открыто, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.

Дорожные службы в круглосуточном режиме вели ремонтные работы размытых участков дороги и моста через Ию в Тулуне.

"Двустороннее движение легковых автомобилей по мосту через реку Ию в городе Тулун Иркутской области, который ранее был затоплен из-за паводка, открыто", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в своем Instagram, в настоящее время проезжает легковой транспорт, а после 14.00 (9.00 мск) пойдет грузовой.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтопленными остаются 4 тысячи жилых домов в 42 населенных пунктах. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.