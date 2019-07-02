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РИА Новости

Открыто движение легкового транспорта через Тулун, пострадавший от паводка

08:17
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© Фото : Анна КулаковаУчасток автомобильной дороги Р-255 открытый для движение легковых автомобилей в сторону Красноярска в Тулунском районе
Участок автомобильной дороги Р-255 открытый для движение легковых автомобилей в сторону Красноярска в Тулунском районе
© Фото : Анна Кулакова
ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Движение для легкового транспорта через город Тулун Иркутской области, пострадавший от паводка, открыто, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
Дорожные службы в круглосуточном режиме вели ремонтные работы размытых участков дороги и моста через Ию в Тулуне.
"Двустороннее движение легковых автомобилей по мосту через реку Ию в городе Тулун Иркутской области, который ранее был затоплен из-за паводка, открыто", - сказал собеседник агентства.
Как уточнил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в своем Instagram, в настоящее время проезжает легковой транспорт, а после 14.00 (9.00 мск) пойдет грузовой.
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08:12
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Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтопленными остаются 4 тысячи жилых домов в 42 населенных пунктах. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.
По последним данным МЧС региона, число госпитализированных в результате паводка превысило 190 человек, за медицинской помощью обратилось почти 1,3 тысячи человек. По данным экстренных служб региона, погибли 14 человек, судьба 13 остается неизвестной.
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