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РИА Новости

"Известия" сообщили об угрозе роста цен на мясо

06:42
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрилавок с мясом на Даниловском рынке в Москве
Прилавок с мясом на Даниловском рынке в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Прилавок с мясом на Даниловском рынке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Стоимость мяса птицы, говядины и свинины может вырасти на десять процентов, пишут "Известия" со ссылкой на Национальную кормовую ассоциацию и протокол совещания Министерства сельского хозяйства.
Это произойдет, если импортерам кормовых добавок доначислят налог на добавленную стоимость (НДС) за последние три года.
По данным издания, проблема возникла из-за различий в толковании постановления правительства о перечне товаров, облагаемых налогом по льготной ставке.
Так, с 1 апреля вступили в силу поправки, согласно которым кормовые добавки четко относились к льготной категории.
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Однако Министерство финансов считает, что послабления касаются только продукции, ввезенной после вступления изменений в силу.
Таким образом ведомство рассчитывает "доначислить" импортерам добавок около четырех-семи миллиардов рублей налога за три года.
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При этом в Минсельхозе не видят оснований для применения повышенной ставки, указывает издание.
По мнению ведомства, это приведет к негативным последствиям для экономической эффективности предприятий отрасли и увеличению стоимости продукта для потребителей.
В министерстве предложили распространить действие постановления на продукцию, ввезенную с января 2016 года.
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В свою очередь, в Национальном кормовом союзе рассказали изданию, что доплата НДС за добавки может привести к повышению цен на корм, который в себестоимости конечной продукции составляет не менее 60 процентов.
Варианты урегулирования возникшей ситуации рассмотрит правительство.
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Министерство сельского хозяйства РФМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Вот они , очередные прорывы Путина.
2 июля, 07:07
Губернатор о.Борнео
71204112
такой стабильностью гордится власть , отличная стабильность , стабильно цены растут а зарплаты режут. Либо власть слепая либо во всём виноваты американцы как сказал великий оратор из Пензы Ваня Белозерцев .
2 июля, 07:11
СССосед Соседов
67201011
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