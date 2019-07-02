"Известия" сообщили об угрозе роста цен на мясо

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Стоимость мяса птицы, говядины и свинины может вырасти на десять процентов, пишут "Известия" со ссылкой на Национальную кормовую ассоциацию и протокол совещания Министерства сельского хозяйства.
Это произойдет, если импортерам кормовых добавок доначислят налог на добавленную стоимость (НДС) за последние три года.
По данным издания, проблема возникла из-за различий в толковании постановления правительства о перечне товаров, облагаемых налогом по льготной ставке.
Так, с 1 апреля вступили в силу поправки, согласно которым кормовые добавки четко относились к льготной категории.
Однако Министерство финансов считает, что послабления касаются только продукции, ввезенной после вступления изменений в силу.
Таким образом ведомство рассчитывает "доначислить" импортерам добавок около четырех-семи миллиардов рублей налога за три года.
При этом в Минсельхозе не видят оснований для применения повышенной ставки, указывает издание.
По мнению ведомства, это приведет к негативным последствиям для экономической эффективности предприятий отрасли и увеличению стоимости продукта для потребителей.
В министерстве предложили распространить действие постановления на продукцию, ввезенную с января 2016 года.
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В свою очередь, в Национальном кормовом союзе рассказали изданию, что доплата НДС за добавки может привести к повышению цен на корм, который в себестоимости конечной продукции составляет не менее 60 процентов.
Варианты урегулирования возникшей ситуации рассмотрит правительство.