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РИА Новости
Новое оружие России

ВКС провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО

05:01
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© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВКС России провели испытания новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане
ВКС России провели испытания новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
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ВКС России провели испытания новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Воздушно-космические силы испытали новую ракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Как рассказал представитель командования войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Павел Кузьмин, новая противоракета после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно поразила условную цель.
В последний раз ВКС испытывали новую противоракету в начале июня.
Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
Новая ракета системы ПРО во время испытаний на полигоне Сары-Шаган в Казахстане
13 июня, 19:09
Супероружие: российская ракета произвела сильное впечатление на немцевМосква лидирует в области обороны. И нет, это не заявления российских же политиков и военных. А оценки, на сей раз прозвучавшие в Германии.
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Новое оружие РоссииВоздушно-космические силы РоссииРоссияКазахстанБезопасность
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