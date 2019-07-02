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РИА Новости

В России создали "космические парусники" для изучения Солнца

03:13
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© NASA / NuSTARПоверхность Солнца
Поверхность Солнца
© NASA / NuSTAR
Поверхность Солнца. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Инженеры "Молодежного космического центра" МГТУ имени Баумана разработали спутники, которые для изменения параметров своей орбиты будут использовать раскрываемый в космосе парус, запуск на орбиту группировки из двух таких аппаратов может состояться в декабре 2019 года, сообщил РИА Новости сотрудник центра Анатолий Шаповалов.
"Рассчитываем на декабрь этого года", - сказал Шаповалов, уточнив, что пока не ясно, на какой именно ракете в качестве попутной нагрузки полетят спутники.
Аппараты, разработанные совместно с Физическим институтом имени Лебедева РАН (ФИАН) получили название "Ярило". ФИАН создал для них полезную нагрузку для изучения Солнца в рентгеновском диапазоне. Саму конструкцию выполнили специалисты МГТУ имени Баумана.
Аппараты могут менять орбиту при помощи роторного паруса. После выхода на орбиту спутник раскручивается с помощью маховиков и магнитных катушек, а создаваемая центробежная сила расправляет парус. На высоте 600 километров, куда планируется отправить два спутника "Ярило", такая конструкция может работать только как аэродинамический тормоз из-за достаточно плотной атмосферы.
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"Мы получаем контролируемое падение, начинаем замедлять скорость, отставать, спускаться. С помощью этого можно расставить спутники по орбите, можно спуститься на орбиту пониже, можно его захоронить в зависимости от того, насколько лента раскрутится", - рассказал Шаповалов, уточнив, что система многоразовая, то есть после перехода на нужную орбиту парус можно будет сложить.
Следующим шагом может стать кубсат для полета к Луне - там уже можно будет полноценно реализовать технологию солнечного паруса. По оценкам специалистов центра, от геостационароной орбиты (около 36 тысяч километров над Землей) кубсат с таким парусом мог бы долететь до Луны за два года.
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МГТУ имени БауманаРоссияРИА Наука
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