Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев, комментируя в интервью журналу "Новое время" конфликт между главой МИД Украины Павлом Климкиным и президентом Владимиром Зеленским, назвал последнего "невеждой".
"Мы видим позицию государственника в виде министра (Климкина. — Прим. ред.), который не дал сдать государственные интересы, и позицию, простите, невежды, который пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать", — заявил Арьев.
Ответ Климкина на ноту России
Причиной конфликта стал ответ Киева на ноту российского МИД по арестованным украинским морякам, который не был согласован с Зеленским.
Москва 25 июня направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, где предлагала пойти Киеву навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных моряков.
В ответ Климкин потребовал от Москвы немедленно выполнить решение трибунала и освободить всех задержанных.
В российском МИД назвали отказ обсуждать освобождение сограждан парадоксом. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва предложила Киеву освободить моряков, если они будут участвовать в предварительном и судебном следствии. Однако, по ее словам, Украина отказалась, поскольку ей нужен "только шум вокруг этой ситуации".
Зеленский же написал письмо премьеру Владимиру Гройсману, в котором попросил наказать Климкина.
Руководитель президентской администрации Андрей Богдан пояснил, что внешнюю политику Украины определяет глава государства, а руководитель МИД обязан докладывать ему о происходящих событиях. Но, как заявлял сам Зеленский, о действиях МИД он узнает из интернета.
Вчера, 17:12Конфликт Зеленского и Климкина: "Украина позорится на весь мир"Президент Украины Владимир Зеленский попросил наказать главу МИД Павла Климкина за ответ на ноту Москвы. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, ситуация негативно отражается на международном имидже украинского государства.