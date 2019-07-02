Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T02:49Z
https://ria.ru/20190702/1556101997.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155598/93/1555989311_0:258:3072:1986_1036x0_80_0_0_d040444b8db088ac7757b98e580131d1.jpg
РИА Новости

Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"

02:49
50924
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев, комментируя в интервью журналу "Новое время" конфликт между главой МИД Украины Павлом Климкиным и президентом Владимиром Зеленским, назвал последнего "невеждой".
"Мы видим позицию государственника в виде министра (Климкина. — Прим. ред.), который не дал сдать государственные интересы, и позицию, простите, невежды, который пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать", — заявил Арьев.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Вчера, 20:06
Климкину надоел "политический бардак", а Зеленскому – КлимкинУкраинский президент потребовал наказать главу МИД, который делает, что захочет. А Климкин ответил, мол, злые вы, уйду я от вас. В отпуск. Политический.

Ответ Климкина на ноту России

Причиной конфликта стал ответ Киева на ноту российского МИД по арестованным украинским морякам, который не был согласован с Зеленским.
Москва 25 июня направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, где предлагала пойти Киеву навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных моряков.
В ответ Климкин потребовал от Москвы немедленно выполнить решение трибунала и освободить всех задержанных.
В российском МИД назвали отказ обсуждать освобождение сограждан парадоксом. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва предложила Киеву освободить моряков, если они будут участвовать в предварительном и судебном следствии. Однако, по ее словам, Украина отказалась, поскольку ей нужен "только шум вокруг этой ситуации".
Зеленский же написал письмо премьеру Владимиру Гройсману, в котором попросил наказать Климкина.
Руководитель президентской администрации Андрей Богдан пояснил, что внешнюю политику Украины определяет глава государства, а руководитель МИД обязан докладывать ему о происходящих событиях. Но, как заявлял сам Зеленский, о действиях МИД он узнает из интернета.
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Вчера, 17:12
Конфликт Зеленского и Климкина: "Украина позорится на весь мир"Президент Украины Владимир Зеленский попросил наказать главу МИД Павла Климкина за ответ на ноту Москвы. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, ситуация негативно отражается на международном имидже украинского государства.
835118121219
Обсудить 22
Ситуация на УкраинеНарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныПавел КлимкинВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
Похоже что на Украине действительно всем на...ть на моряков ,которые выполняли приказ . Ну если так ,то тогда отвечают пусть по закону РФ ,со всеми вытекающими . Кто-нибудь на Украине ещё хочет выполнять приказы военного командования ,которое вас в любую минуту подставит ,бросит ,ну или банально закопает ,и скажет что безвести пропал.))))
2 июля, 06:56
Данил Некипелов
3110001
Бядаааа,президента Зе не во что не ставят))))
2 июля, 06:39
Татьяна Татиус
830010
Рекомендуем
Самолет авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
РИА
Новости
Женщину выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
Запуск ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым боевым блоком
В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
Лента
новостей
Вид на набережную города Судака
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
Автомобиль Lada Vesta SW Cross
"АвтоВАЗ" поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta
Сотрудница Московского зоопарка отбилась от медведя при помощи веника
Уборщица Московского зоопарка восхитила британцев, отогнав медведя веником
Московское метро
Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро
Эта Киля, крупнейшая звезда Млечного Пути и потенциальный киллер жизни на Земле
"Хаббл" получил новые фотографии звезды, способной уничтожить Землю
В Казани от удара током погиб виновник резонансного ДТП 2012 года
Пилот в кабинее самолета авиакомпании «Победа» в аэропорту Внуково
Суд подтвердил обязанность авиакомпании "Победа" кормить членов экипажа
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Клиенты ПАО Сбербанк у терминалов самообслуживания
Бензин, ЖКХ, ипотека, дольщики и кредиты: что изменится с 1 июля
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
Самолет Airbus A320 авиакомпании Уральские авиалинии
"Уральские авиалинии" приостановили рейсы в Чехию вслед за "Аэрофлотом"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04В одном из районов Иркутской области не было экстренного оповещения о ЧС
11:02Медики ВОЗ призвали начать "всемирную" борьбу с дезинформацией о прививках
10:57В Сирию за сутки вернулись почти 1,4 тысячи беженцев
10:53В США назвали главных претендентов на роль Элвиса Пресли
10:52"Чешские авиалинии" продолжают полеты в Россию
10:50В Иркутской области почти тысяча человек сделали прививки от гепатита А
10:47В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект имени Жукова
10:47Япония обеспокоена превышением Ираном запасов низкообогащенного урана
10:46В Приангарье восстановили проводную связь на подтопленных территориях
10:39В ДНР заявили о ранении мирного жителя в результате обстрела ВСУ
10:37Силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:37В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной продукции
10:37Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении
10:34В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:33В Приангарье открыли горячую линию по вопросам повышения цен
10:31В Воронежской области при столкновении двух легковушек погиб человек
10:29"Уральские авиалинии" возобновили полеты в Прагу
10:24В "Единой России" извинились за наклейки партии на гумпомощи для Приангарья
10:23В России модернизировали ударный вертолет Ми-24
10:17В Турецком порту загорелся итальянский танкер, погиб человек
Лента новостейМолния