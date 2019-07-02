Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев, комментируя в интервью журналу " Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев, комментируя в интервью журналу " Новое время " конфликт между главой МИД Украины Павлом Климкиным и президентом Владимиром Зеленским, назвал последнего "невеждой".

"Мы видим позицию государственника в виде министра (Климкина. — Прим. ред.), который не дал сдать государственные интересы, и позицию, простите, невежды, который пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать", — заявил Арьев.

Ответ Климкина на ноту России

Причиной конфликта стал ответ Киева на ноту российского МИД по арестованным украинским морякам, который не был согласован с Зеленским.

Москва 25 июня направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, где предлагала пойти Киеву навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных моряков.

В ответ Климкин потребовал от Москвы немедленно выполнить решение трибунала и освободить всех задержанных.

В российском МИД назвали отказ обсуждать освобождение сограждан парадоксом. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва предложила Киеву освободить моряков, если они будут участвовать в предварительном и судебном следствии. Однако, по ее словам, Украина отказалась, поскольку ей нужен "только шум вокруг этой ситуации".

Зеленский же написал письмо премьеру Владимиру Гройсману, в котором попросил наказать Климкина.