В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости. Высказывание главы офиса Владимира Зеленского Андрея Богдана о том, что русский язык может быть региональным в Донецке и Луганске, не совпадает с программой партии "Слуга народа". Такое заявление сделал представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук.

"Мне кажется, следует рассматривать (заявление Богдана. — Прим. ред.) как личную позицию Андрея Богдана. <...> Для нас определяющим является положение конституции Украины, согласно которой единственным государственным языком на Украине является украинский язык", — заявил он в эфире телеканала ICTV.

Накануне Богдан допустил возможность признать русский региональным языком в Донбассе. При этом он подчеркнул, что юго-восток должен контролироваться Киевом, а украинский останется единственным государственным языком.

В апреле Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Подразумевается, что граждане Украины обязаны использовать национальный язык практически во всех сферах жизни.

Оппозиция назвала закон антиконституционным и потребовала отмены документа, однако парламент не пошел навстречу.