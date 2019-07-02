Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T02:24Z
https://ria.ru/20190702/1556101612.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151579/47/1515794788_0:154:3000:1842_1036x0_80_0_0_e7549c8afd2a83b21bc6d689efc886e8.jpg
РИА Новости

В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком

01:34
14030
© РИА Новости / Алексей Фурман / Перейти в фотобанкУчастники акции "Спаси свой язык" в Киеве
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
© РИА Новости / Алексей Фурман
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 2 июл — РИА Новости. Высказывание главы офиса Владимира Зеленского Андрея Богдана о том, что русский язык может быть региональным в Донецке и Луганске, не совпадает с программой партии "Слуга народа". Такое заявление сделал представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук.

"Мне кажется, следует рассматривать (заявление Богдана. — Прим. ред.) как личную позицию Андрея Богдана. <...> Для нас определяющим является положение конституции Украины, согласно которой единственным государственным языком на Украине является украинский язык", — заявил он в эфире телеканала ICTV.

Накануне Богдан допустил возможность признать русский региональным языком в Донбассе. При этом он подчеркнул, что юго-восток должен контролироваться Киевом, а украинский останется единственным государственным языком.
В апреле Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Подразумевается, что граждане Украины обязаны использовать национальный язык практически во всех сферах жизни.
Оппозиция назвала закон антиконституционным и потребовала отмены документа, однако парламент не пошел навстречу.
В российском МИД заявили, что Киев использует языковой вопрос в политических целях. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, закон предусматривает исключения для английского и других языков Евросоюза, "это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".
Ученик на уроке чтения
22 июня, 02:42
Исследование показало, сколько украинцев используют русский язык
17372436242
Обсудить 23
Ситуация на УкраинеДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Других проблем НЕТ!
2 июля, 02:37
Pankraz .
1200001
"Как личную позицию Андрея Богдана, поскольку она не совсем коррелирует с тем, что заявлено в программе нашей партии". Интересно, они там между собой-то хоть иногда коррелируют, вроде одной командой за "ценностями" идут, но чё-то все в разные стороны, один одно говорит, другой потом опровергает, Зеленский, вообще, только со смартфоном общается. Да, не выходит у них никак корреляция.
2 июля, 03:21
Себекхотеп III
1200000
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
РИА
Новости
Самолет авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
Борис Джонсон в Манчестере, Великобритания. 29 июня 2019
Будущий премьер Джонсон объявил о присоединении Великобритании к Украине
Женщину выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
Лента
новостей
Самолет Airbus A320 авиакомпании Уральские авиалинии
"Уральские авиалинии" приостановили рейсы в Чехию вслед за "Аэрофлотом"
Запуск ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым боевым блоком
В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
Певец Сосо Павлиашвили
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Мавзолей Хомейни в Тегеране, Иран
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
Один из обвиняемых в групповом изнасиловании 18-летней девушки в зале суда во Фрайбурге, Германия. 26 июня 2019
Насильник-мигрант просит снисхождения. Он не знал, что нельзя насиловать
Сотрудница Московского зоопарка отбилась от медведя при помощи веника
Уборщица Московского зоопарка восхитила британцев, отогнав медведя веником
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Источник объяснил, почему Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний
ВКС России провели испытания новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане
ВКС провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян высмеяла доклад немецких спецслужб об RT и Sputnik
Самолет МиГ-29
На Украине отменили решение взыскать пять миллионов рублей в пользу "МиГ"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:08Российский космонавт с международным экипажем облетит Землю на самолете
11:04В одном из районов Иркутской области не было экстренного оповещения о ЧС
11:02Медики ВОЗ призвали начать "всемирную" борьбу с дезинформацией о прививках
10:57В Сирию за сутки вернулись почти 1,4 тысячи беженцев
10:53В США назвали главных претендентов на роль Элвиса Пресли
10:52"Чешские авиалинии" продолжают полеты в Россию
10:50В Иркутской области почти тысяча человек сделали прививки от гепатита А
10:47В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект имени Жукова
10:47Япония обеспокоена превышением Ираном запасов низкообогащенного урана
10:46В Приангарье восстановили проводную связь на подтопленных территориях
10:39В ДНР заявили о ранении мирного жителя в результате обстрела ВСУ
10:37Силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:37В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной продукции
10:37Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении
10:34В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:33В Приангарье открыли горячую линию по вопросам повышения цен
10:31В Воронежской области при столкновении двух легковушек погиб человек
10:29"Уральские авиалинии" возобновили полеты в Прагу
10:24В "Единой России" извинились за наклейки партии на гумпомощи для Приангарья
10:23В России модернизировали ударный вертолет Ми-24
Лента новостейМолния