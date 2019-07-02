Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектра-РГ"

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Разрядившийся химический источник тока, который привел к переносу запуска космической обсерватории "Спектр-РГ" с июня на июль, заменен специалистами на космодроме Байконур, сообщил РИА Новости во вторник источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что запуск "Спектра-РГ" ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур перенесен с 21 июня на 12 июля из-за того, что на завершающем этапе подготовки к запуску обсерватории было выявлено отклонение в реализации циклограммы задействования одного из разовых химических источников тока.

"Химический источник тока заменен. Повторный вывоз ракеты на стартовый комплекс планируется на 8 июля. Запуск намечается на 12 июля в 15.31 мск", - сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты также скорректировали циклограмму.

Ранее другой источник РИА Новости в отрасли сообщил, что проблема с химическим источником тока произошла из-за "человеческого фактора". По его словам, 19 июня при подготовке ракеты к пуску на стартовом комплексе из-за ошибки в циклограмме были раньше положенного времени включены нагреватели космического аппарата, в результате чего химический источник тока разрядился.

Источник отметил, что химический источник тока является разовым, то есть его нельзя зарядить снова, поэтому его необходимо заменить. Это невозможно было сделать на стартовом комплексе, поэтому потребовалось 22 июня возвратить ракету в монтажно-испытательный корпус для разборки космической головной части.

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.

Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.