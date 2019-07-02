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РИА Новости

Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов

00:59
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоезд "Киев-Москва"
Поезд Киев-Москва
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поезд "Киев-Москва". Архивное фото
ЛОНДОН, 2 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Украинская железная дорога (ПАО "Укрзализныця") разместила 5-летние субординированные еврооблигации объемом 500 миллионов долларов с доходностью 8,25% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Книга заявок от инвесторов на ценные бумаги была открыта и собрана в понедельник. Организаторами размещения выступили J.P. Morgan и Dragon Capital.
Компания в июне объявила о планах выпуска указанных долговых бумаг с целью рефинансирования краткосрочного долга. С 1 июля в течение года компании необходимо погасить долговые обязательства на 12 миллиардов гривен (450 миллионов долларов), включая две выплаты по еврооблигациям, а также обязательства на сумму 7,1 миллиарда гривен со сроком погашения в третьем квартале 2020 года.
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