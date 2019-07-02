Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов

Книга заявок от инвесторов на ценные бумаги была открыта и собрана в понедельник. Организаторами размещения выступили J.P. Morgan и Dragon Capital.

Компания в июне объявила о планах выпуска указанных долговых бумаг с целью рефинансирования краткосрочного долга. С 1 июля в течение года компании необходимо погасить долговые обязательства на 12 миллиардов гривен (450 миллионов долларов), включая две выплаты по еврооблигациям, а также обязательства на сумму 7,1 миллиарда гривен со сроком погашения в третьем квартале 2020 года.