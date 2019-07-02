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РИА Новости

Климкин прокомментировал конфликт с Зеленским

00:46
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© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
КИЕВ, 2 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что претензии к нему со стороны президента Владимира Зеленского основаны прежде всего на эмоциях.
Накануне Зеленский попросил премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь главу МИД к дисциплинарной ответственности за то, что тот не согласовал с президентом ответ на российскую ноту по украинским морякам.

"Это история не столько содержательная, как эмоциональная. А почему так случилось, это вопрос не к нам", — приводит слова Климкина агентство "Украинские новости".

Министр добавил, что не общался с Зеленским после брифинга по поводу российской ноты. "Он не пытался скоммуницировать со мной. Я готов с ним поговорить в любой момент", — заявил Климкин, добавив, что хотел бы ознакомить президента с нотной перепиской своего ведомства.
При этом он подчеркнул, что это компетенция МИД, а в ноте касательно моряков украинская сторона не сообщала новой информации, а только указывала неизменную позицию.
После победы Зеленского на президентских выборах Климкин подал заявление об отставке, а Зеленский позже внес в Раду представление о его увольнении. Однако парламент проголосовал против.
На прошлой неделе между президентом и министром разгорелся конфликт: Зеленский обвинил Климкина в том, что тот ответил на российскую ноту без согласования с ним, и пожаловался, что узнает о действиях МИД на международной арене из интернета. Глава МИД в ответ заявил, что нота не должна была согласовываться с президентом, тем более что тот к нему вообще не обращался.
Премьер-министр Владимир Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск, после чего и сам министр заявил, что уходит в "политический отпуск".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Вчера, 20:06
Климкину надоел "политический бардак", а Зеленскому – КлимкинУкраинский президент потребовал наказать главу МИД, который делает, что захочет. А Климкин ответил, мол, злые вы, уйду я от вас. В отпуск. Политический.
В ноте, направленной 25 июня в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины, Москва предлагала Киеву пойти навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных моряков. Речь шла о том, чтобы освободить арестованных в обмен на письменные гарантии того, что моряки в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях, а вещественные доказательства, то есть корабли, не будут уничтожены.
Климкин в ответ потребовал, чтобы Россия немедленно выполнила решение трибунала по морскому праву и освободила всех задержанных. В российском МИД отказ обсуждать освобождение сограждан назвали парадоксом.
Три украинских корабля, на борту которых было 22 моряка и двое сотрудников СБУ, были задержаны в конце ноября прошлого года, после того как они нарушили российскую границу в районе Керченского пролива и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских пограничников. Позже моряков арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите государственных рубежей.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
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