Климкин прокомментировал конфликт с Зеленским

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что претензии к нему со стороны президента Владимира Зеленского основаны прежде всего на эмоциях.

Накануне Зеленский попросил премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь главу МИД к дисциплинарной ответственности за то, что тот не согласовал с президентом ответ на российскую ноту по украинским морякам.

"Это история не столько содержательная, как эмоциональная. А почему так случилось, это вопрос не к нам", — приводит слова Климкина агентство "Украинские новости".

Министр добавил, что не общался с Зеленским после брифинга по поводу российской ноты. "Он не пытался скоммуницировать со мной. Я готов с ним поговорить в любой момент", — заявил Климкин, добавив, что хотел бы ознакомить президента с нотной перепиской своего ведомства.

При этом он подчеркнул, что это компетенция МИД, а в ноте касательно моряков украинская сторона не сообщала новой информации, а только указывала неизменную позицию.

После победы Зеленского на президентских выборах Климкин подал заявление об отставке, а Зеленский позже внес в Раду представление о его увольнении. Однако парламент проголосовал против.

На прошлой неделе между президентом и министром разгорелся конфликт: Зеленский обвинил Климкина в том, что тот ответил на российскую ноту без согласования с ним, и пожаловался, что узнает о действиях МИД на международной арене из интернета. Глава МИД в ответ заявил, что нота не должна была согласовываться с президентом, тем более что тот к нему вообще не обращался.

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск, после чего и сам министр заявил, что уходит в "политический отпуск".

В ноте, направленной 25 июня в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины, Москва предлагала Киеву пойти навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных моряков. Речь шла о том, чтобы освободить арестованных в обмен на письменные гарантии того, что моряки в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях, а вещественные доказательства, то есть корабли, не будут уничтожены.

Климкин в ответ потребовал, чтобы Россия немедленно выполнила решение трибунала по морскому праву и освободила всех задержанных. В российском МИД отказ обсуждать освобождение сограждан назвали парадоксом.