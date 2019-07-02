Ограбили и помочились. В Ростове компания мужчин насмерть забила сироту

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Ирина Халецкая. Жители Ростова Великого шокированы жестоким убийством сироты. Насмерть забили парня, заступившегося за прохожего. Погибший Владимир Рязанов приехал к друзьям в гости. Когда молодые люди проходили мимо круглосуточного ларька, они увидели, как несколько человек избивают таксиста. Владимир решил помочь, а в итоге погиб сам. По утверждениям очевидцев, никто из прохожих не остановил драку.

Светлый парень

"Володя был воспитанником детдома в поселке Петровск Ярославской области. С детства его отличала вера в справедливость, желание заступиться, он никогда не оставался в стороне", — рассказывает подруга погибшего Светлана Варкова (все фамилии в тексте изменены). Девушка до сих пор не может поверить в случившееся: "Он хороший, светлый парень. С детства мы вместе росли в доме-интернате, фактически делили один горшок на двоих".

По словам Светланы, мать Рязанова давно лишили родительских прав из-за алкоголизма, никакого участия в жизни сына она не принимала. Семьей для него были подопечные интерната. После выпуска он перебрался в родной город Тутаев, но поддерживал отношения и с друзьями, и с воспитателями.

Вечером 29 июня Рязанов приехал в Ростов Великий в гости к детдомовской подруге. Поздним вечером они возвращались домой и увидели драку возле магазина "Тройка": толпа лупила какого-то человека. За происходящим безучастно наблюдали прохожие, не пытаясь остановить расправу.

Местный житель Никита Петров в беседе с РИА Новости вспоминает, как все началось. Таксиста якобы оскорбило грубое обращение, и он "решил разобраться".

"Рязанов увидел драку и влез в конфликт. То ли он не рассчитал силы, то ли не ожидал такого развития событий, но практически сразу толпа переключилась на него. Очень быстро они повалили парня и забили до смерти", — говорит Петров.

По его словам, после убийства участники драки поспешили скрыться. Слух о произошедшем разлетелся по городу молниеносно. Уже на следующий день был определен круг подозреваемых. Петров уточняет: смертельные удары, скорее всего, нанес 25-летний житель Ростова Великого — он давно снискал дурную славу, увлекается криминальной культурой. "Буквально вчера мне друзья скинули фотографию человека, сказали, что это он того парня приезжего убил", — делится деталями Никита.

Никто не заступился

Убийство Владимира возмутило весь Ростов. Анастасия Захарова живет по соседству со злополучной "Тройкой". Она объяснила РИА Новости, что возле этого магазина каждый вечер собираются толпы, потому как, утверждает она, там даже ночью продают алкоголь. Шум, громкая музыка, выяснение отношений, которое переходит в побоище, — стандартная программа выходных дней в районе. Поэтому когда в очередной пятничный вечер под окнами домов раздались крики, жильцы даже не среагировали. Но впервые все закончилось настолько трагично.

"Мы слышали какую-то возню на улице, однако не придали этому значения. Уже утром я узнала подробности и сама попыталась докопаться до истины. Во время драки народу вокруг было много, были и друзья убитого. Почему же никто не помог ему, не разнял дерущихся?" — недоумевает девушка.

Впрочем, друзья Владимира, сопровождавшие его, выдвигают свою версию. Екатерина Иляхова в ту ночь проснулась от звонка подруги, у которой гостил Владимир. Та в слезах говорила, что на них напали и Вову убили.

"Он увидел, как бьют человека, побежал его вытаскивать. Когда началась суматоха, таксист убежал — в итоге он не пострадал. Обидчики таксиста начали избивать Вову в отместку", — уточняет она.

Иляхова добавляет: ее приятельница просила посторонних о помощи и звонила в полицию. Однако разъяренные мужчины, увидев это, погнались за ней, выкрикивая оскорбления. "Ей чудом удалось сбежать. В итоге она все же вызвала скорую помощь, но было уже поздно. Володя погиб. Ему совсем недавно исполнилось 24 года".

Екатерина приводит жуткие подробности: уже с мертвого парня его убийцы сняли кроссовки, спортивный костюм, забрали деньги, а после один из них помочился на тело...

"Мы до сих пор не можем понять, как это могло случиться с нашим другом, который никогда никому не желал плохого. Он еще толком-то и жить не начал: не успел жениться, завести детей. Владимир отдал жизнь, защищая незнакомца. И столько планов обрушилось в одночасье", — шокированы трагедией друзья.

До 15 лет лишения свободы

В СУ СК по Ярославской области возбудили уголовное дело по статье 111 УК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). В пресс-службе управления сообщили РИА Новости, что подозреваемый в преступлении доставлен в отделение. Это 25-летний местный житель, ранее не судимый. Он арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В пресс-службе подтвердили, что конфликт возник с водителем такси и Владимир вступился за него, проходя мимо. В свою очередь, друзья Рязанова считают, что наказание должны понести и другие участники, а не только тот, кто нанес смертельные удары.