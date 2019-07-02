Эксперты назвали города с самыми интересными морскими музеями

Подводная лодка "Б-413" проекта 641 на набережной Петра Великого - экспонат Музея Мирового океана в Калининграде

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Санкт-Петербург, Калининград и Астрахань - самые популярные города у туристов, которые приезжают посмотреть на корабли, посетить морские музеи и судостроительные предприятия, сообщает ТурСтат.

Эксперты аналитического агентства изучили спрос на экскурсии в морские музеи, на судостроительные фирмы в рамках исследования рынка промышленного туризма и составили рейтинг самых популярных городов. В нем лидируют Санкт-Петербург, Калининград и Астрахань.

В Северной столице популярны экскурсии в Центральный военно-морской музей и на крейсер "Аврора".