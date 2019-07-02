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РИА Новости
Туризм

Эксперты назвали города с самыми интересными морскими музеями

09:13
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Б-413" проекта 641 на набережной Петра Великого - экспонат Музея Мирового океана в Калининграде
Подводная лодка Б-413 проекта 641 на набережной Петра Великого - экспонат Музея Мирового океана в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Санкт-Петербург, Калининград и Астрахань - самые популярные города у туристов, которые приезжают посмотреть на корабли, посетить морские музеи и судостроительные предприятия, сообщает ТурСтат.
Эксперты аналитического агентства изучили спрос на экскурсии в морские музеи, на судостроительные фирмы в рамках исследования рынка промышленного туризма и составили рейтинг самых популярных городов. В нем лидируют Санкт-Петербург, Калининград и Астрахань.
В Северной столице популярны экскурсии в Центральный военно-морской музей и на крейсер "Аврора".
В Калининграде туристы активно посещают Музей Мирового океана, а в Астрахани востребованы экскурсии на корабельное производство.
Церковь Сорока мучеников на Плещеевом озере в городе Переславль-Залесский
27 июня, 07:01
Названы малые города России, популярные для отдыха в середине лета
400000
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмАстраханьРоссияСанкт-ПетербургКалининград
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