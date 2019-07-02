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3 июля: память мучеников Инны, Пинны и Риммы

10:00
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Религиозные праздники 3 июля
Мученики Инна, Пинна и Римма
Первые русские святые мученики Инна, Пинна и Римма (I —II в.) были, по одним источникам, ильменьские славяне-русы родом c севера Великой Скифии, а по другим — готы или тавроскифы, жившие между Алуштой и Балаклавой. По преданию, апостол Андрей Первозванный крестил их, рукоположил во священники и отправил на проповедь среди греков и инородцев Таврии.
Все древние авторы, от Гомера и Геродота до Страбона и Полибия, говорят о том, что земля эта была сказочно богата, но нравы здесь были дикие настолько, что ужасали даже языческий мир. Чего стоят только описания кровавых пиров тавроскифов, где чашами служили черепа, наполненные кровью побежденных: у них, по утверждению греков, считалось, что эта кровь придает силы для новых побед. На юге Крымского полуострова, у мыса Фиолент, в древности действительно часто разбивались греческие и финикийские суда. Но спасшихся моряков, добравшихся до берега, местные жители ловили и приносили в жертву.
В западной церковной агиографической традиции свидетельство о мученической кончине Инны, Пинны и Риммы сохранилось в Асta Sanctorum Иакова Ворагинского. Согласно этому источнику, правитель повелел, "чтобы исповедники Христовы погибли от холода. Мученики были привязаны к прямым и твердым бревнам, установленным посреди потока, и, хотя стояло ветреное и холодное время года и твердую гладь воды сковал мороз, они оставались неподвижны, пока не достигли предела земной жизни, предав свои блаженные души в руци Божии".
Христиане тайно погребли их тела. Впоследствии епископ Гедца, управлявший местной епархией, обрел мощи святых и положил их в раке соборного храма. А спустя семь лет мученики, по преданию, явились епископу и повелели ему перенести их мощи в "сухую пристань". Проф. Е.Е. Голубинский предположил, что Инна, Пинна и Римма пострадали в Крыму, а мощи их были перенесены в порт Алиск или Аликс, который находился на месте современной Алушты.
В архиве Симферополя сохранился документ под названием "Всем священникам Симферопольской и Крымской епархии": "Прошу вас, отцы всечестные, поминать на отпустах литургии, вечерни и утрени святых мучеников Инну, Пинну, Римму, ибо их надо считать крымскими святыми. Это – очень древние мученики". Этот документ подписан 30 октября 1950 года святителем Лукой (Войно-Ясенецким), архиепископом Симферопольским и Крымским.
Сейчас возле алуштинского храма во имя Всех крымских святых возведена часовня святых мучеников Инны, Пинны, Риммы. Но за долгие века память о них настолько стерлась, что в атеистическом XX веке их имена стали считать женскими. Только сейчас в церковной среде восстанавливается прославление этих неоправданно забытых первых русских святых.
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Календарь праздников - Религия и мировоззрениерелигия
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