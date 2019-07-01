Кравчук осудил действия Климкина

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что ранее глава МИД страны не принимал решения без согласования с президентом Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьеру страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь главу МИД Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, поскольку тот не согласовал с ним ответ на ноту МИД РФ по украинским морякам.
"Ни разу еще не было, чтобы министр иностранных дел, принимая важное решение, не поставил к сведению главу государства или человека, который отвечает в его команде за внешнюю политику", - сказал Кравчук в эфире украинского телеканала NewsOne в понедельник.
После победы Зеленского на президентских выборах Климкин сам подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел. Позже Зеленский внес представление в Раду об увольнении главы МИД. Комитет Рады поддержал увольнение Климкина, однако Рада не проголосовала за отставку. Позднее Зеленский заявил, что узнает о действиях МИД на международной арене из интернета. Он добавил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту РФ по украинским морякам. Премьер предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск.
"У нас в конституции прямо написано, что за международную политику отвечает глава государства. Этот вопрос уже вышел из границ влияния министерств международных дел обеих стран. И его уже комментируют (президент РФ Владимир) Путин с Зеленским. Нельзя было Климкину так поступать", - добавил первый президент Украины.
МИД России 25 июня направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве, в которых, в частности, обращено внимание на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения. Глава МИД Украины Климкин в ответ выразил несогласие с позицией России и потребовал, чтобы Москва освободила 24 украинских моряков и три корабля.
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.