Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T23:59Z
https://ria.ru/20190701/1556100930.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155220/06/1552200678_0:123:3072:1851_1036x0_80_0_0_b8a29e5678cc5695a4ebabf1cb259080.jpg
РИА Новости

Кравчук осудил действия Климкина

Вчера, 23:58
1171
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что ранее глава МИД страны не принимал решения без согласования с президентом Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьеру страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь главу МИД Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, поскольку тот не согласовал с ним ответ на ноту МИД РФ по украинским морякам.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Вчера, 20:06
Климкину надоел "политический бардак", а Зеленскому – КлимкинУкраинский президент потребовал наказать главу МИД, который делает, что захочет. А Климкин ответил, мол, злые вы, уйду я от вас. В отпуск. Политический.
"Ни разу еще не было, чтобы министр иностранных дел, принимая важное решение, не поставил к сведению главу государства или человека, который отвечает в его команде за внешнюю политику", - сказал Кравчук в эфире украинского телеканала NewsOne в понедельник.
После победы Зеленского на президентских выборах Климкин сам подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел. Позже Зеленский внес представление в Раду об увольнении главы МИД. Комитет Рады поддержал увольнение Климкина, однако Рада не проголосовала за отставку. Позднее Зеленский заявил, что узнает о действиях МИД на международной арене из интернета. Он добавил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту РФ по украинским морякам. Премьер предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск.
Глава МИД Украины Павел Климкин
29 июня, 05:52
Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию
"У нас в конституции прямо написано, что за международную политику отвечает глава государства. Этот вопрос уже вышел из границ влияния министерств международных дел обеих стран. И его уже комментируют (президент РФ Владимир) Путин с Зеленским. Нельзя было Климкину так поступать", - добавил первый президент Украины.
МИД России 25 июня направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве, в которых, в частности, обращено внимание на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения. Глава МИД Украины Климкин в ответ выразил несогласие с позицией России и потребовал, чтобы Москва освободила 24 украинских моряков и три корабля.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Вчера, 13:06
Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск"
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
5251101
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеПавел КлимкинМИД УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин прокомментировал конфликт с Зеленским
РИА
Новости
Немецкий политолог оценил доклад служб ФРГ о влиянии российских СМИ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин заявил, что Порошенко предлагал ему войти в список его партии
Женщину выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
Лента
новостей
Новейший истребитель пятого поколения Су-57
Турция допустила покупку российских истребителей, сообщили СМИ
Банкноты долларов США
Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
Артист Владимир Винокур
Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
Франс Тиммерманс
Вышеградская четверка намерена отклонить кандидатуру Тиммерманса в ЕК
Автомобиль полиции
На Украине шесть детей ранены в результате взрыва
Леонид Кравчук
Киеву нужно начать диалог с Москвой, считает первый президент Украины
Запуск ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым боевым блоком
В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
Остров Окуносима
Власти греческого острова готовы платить пособие семьям, поселившимся там
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян высмеяла доклад немецких спецслужб об RT и Sputnik
Заместитель главы столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева
Ева Меркачева сообщила об угрозах от семьи Михаила Хачатуряна
Мавзолей Хомейни в Тегеране, Иран
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Сосо Павлиашвили заступился за Катамадзе после ее отказа выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
00:59Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов
00:56Киеву нужно начать диалог с Москвой, считает первый президент Украины
00:49Бюджет создающейся в рамках хартии ОПЕК+ структуры обсудят во вторник
00:49Трамп выделил финансы на решение проблем на границе с Мексикой
Лента новостейМолния