Кравчук осудил действия Климкина

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что ранее глава МИД страны не принимал решения без согласования с президентом Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьеру страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь главу МИД Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, поскольку тот не согласовал с ним ответ на ноту МИД РФ по украинским морякам.

"Ни разу еще не было, чтобы министр иностранных дел, принимая важное решение, не поставил к сведению главу государства или человека, который отвечает в его команде за внешнюю политику", - сказал Кравчук в эфире украинского телеканала NewsOne в понедельник.

После победы Зеленского на президентских выборах Климкин сам подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел. Позже Зеленский внес представление в Раду об увольнении главы МИД. Комитет Рады поддержал увольнение Климкина, однако Рада не проголосовала за отставку. Позднее Зеленский заявил, что узнает о действиях МИД на международной арене из интернета. Он добавил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту РФ по украинским морякам. Премьер предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск.

"У нас в конституции прямо написано, что за международную политику отвечает глава государства. Этот вопрос уже вышел из границ влияния министерств международных дел обеих стран. И его уже комментируют (президент РФ Владимир) Путин с Зеленским. Нельзя было Климкину так поступать", - добавил первый президент Украины.

МИД России 25 июня направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве, в которых, в частности, обращено внимание на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения. Глава МИД Украины Климкин в ответ выразил несогласие с позицией России и потребовал, чтобы Москва освободила 24 украинских моряков и три корабля.