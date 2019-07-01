Климкин заявил, что Порошенко предлагал ему войти в список его партии

КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что бывший президент Петр Порошено предлагал ему войти в список партии "Европейская солидарность".

Ранее Климкин заявил, что решил уйти в "политический отпуск".

"Я никогда не собирался идти в список "Европейской солидарности", я никогда не был политической частью БПП... Бывший президент (Украины Петр Порошено) предлагал мне к этому присоединиться, но это на самом деле никогда не было моим желанием", - приводит слова Климкина агентство "Украинские новости"

Климкин также отметил, что планировал баллотироваться в депутаты по мажоритарному округу, но в итоге отказался от идеи становиться депутатом Верховной рады.

По словам министра, он не исключает разные варианты продолжения политической карьеры, в том числе и на должности мэра Киева.