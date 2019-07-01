Климкин заявил, что Порошенко предлагал ему войти в список его партии

КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что бывший президент Петр Порошено предлагал ему войти в список партии "Европейская солидарность".
Ранее Климкин заявил, что решил уйти в "политический отпуск".
"Я никогда не собирался идти в список "Европейской солидарности", я никогда не был политической частью БПП... Бывший президент (Украины Петр Порошено) предлагал мне к этому присоединиться, но это на самом деле никогда не было моим желанием", - приводит слова Климкина агентство "Украинские новости".
Климкин также отметил, что планировал баллотироваться в депутаты по мажоритарному округу, но в итоге отказался от идеи становиться депутатом Верховной рады.
По словам министра, он не исключает разные варианты продолжения политической карьеры, в том числе и на должности мэра Киева.
Вчера, 17:12Конфликт Зеленского и Климкина: "Украина позорится на весь мир"Президент Украины Владимир Зеленский попросил наказать главу МИД Павла Климкина за ответ на ноту Москвы. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, ситуация негативно отражается на международном имидже украинского государства.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.