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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Черногории СПЦ собирает подписи против закона "о свободе вероисповедания"

Вчера, 23:08
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Более 50 тысяч подписей православных верующих в Черногории уже собрано против проекта так называемого закона о свободе вероисповедания, сообщает в понедельник сайт Сербской православной церкви со ссылкой на заявление епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия.
Правительство Черногории утвердило в конце мая проект закона "о свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал резкую критику крупнейшей из них - митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви. В митрополии опасаются, что после утверждения соответствующего закона в Черногории начнется изъятие церковной собственности у СПЦ. В частности, согласно положениям законопроекта, государство может объявить своими все религиозные объекты, на которые Церковь не имеет документов о праве собственности, а затем передать их непризнанной в православном мире "Черногорской церкви".
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По информации сайта СПЦ, к настоящему времени более 50 тысяч верующих подписали обращение в поддержку просьбы Церкви к властям снять с рассмотрения законопроект о свободе вероисповедания. Епископ Иоанникий при этом заверил, что верующие намерены продолжать свою деятельность по защите православных святынь.
Сбор подписей будет продолжаться до праздника апостолов Петра и Павла (12 июля), петицию можно подписать на приходах СПЦ в Черногории.
Президент Черногории Мило Джуканович ранее сообщил, что руководство республики будет добиваться независимости "автокефальной черногорской церкви" от Сербской православной церкви. Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович) в свою очередь заявлял, что СПЦ и ее духовенство и прихожане терпят притеснения от властей республики.
Так называемая Черногорская церковь провозгласила свою автокефалию (независимость) в 1993 году, в 2000 году она была официально зарегистрирована властями. В Сербской и других поместных православных церквах данную структуру считают раскольнической. По сведениям за 2008 год, крохотная "Черногорская церковь" располагала шестью храмами в стране. Подавляющее большинство верующих в Черногории являются прихожанами Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви.
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Религия и мировоззрениеСербская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеЧерногорияВ мире
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