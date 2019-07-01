В Черногории СПЦ собирает подписи против закона "о свободе вероисповедания"

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Более 50 тысяч подписей православных верующих в Черногории уже собрано против проекта так называемого закона о свободе вероисповедания, сообщает в понедельник сайт Сербской православной церкви со ссылкой на заявление епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия.

Правительство Черногории утвердило в конце мая проект закона "о свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал резкую критику крупнейшей из них - митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви. В митрополии опасаются, что после утверждения соответствующего закона в Черногории начнется изъятие церковной собственности у СПЦ. В частности, согласно положениям законопроекта, государство может объявить своими все религиозные объекты, на которые Церковь не имеет документов о праве собственности, а затем передать их непризнанной в православном мире "Черногорской церкви".

По информации сайта СПЦ, к настоящему времени более 50 тысяч верующих подписали обращение в поддержку просьбы Церкви к властям снять с рассмотрения законопроект о свободе вероисповедания. Епископ Иоанникий при этом заверил, что верующие намерены продолжать свою деятельность по защите православных святынь.

Сбор подписей будет продолжаться до праздника апостолов Петра и Павла (12 июля), петицию можно подписать на приходах СПЦ в Черногории.

Президент Черногории Мило Джуканович ранее сообщил, что руководство республики будет добиваться независимости "автокефальной черногорской церкви" от Сербской православной церкви. Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович) в свою очередь заявлял, что СПЦ и ее духовенство и прихожане терпят притеснения от властей республики.