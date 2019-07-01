США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику

ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Давление на Иран будет продолжено, пока он не изменит свою политику, не покончит с ядерными амбициями, заявили в Белом доме.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Иран прежде говорил, что не связывает себя обязательствами по хранению запасов низкообогащенного урана.

"Иранский режим принял сегодня меры по увеличению обогащения урана. Было ошибкой в рамках иранской ядерной сделки позволить Ирану обогащать уран на любом уровне. Мало кто сомневается, что еще до заключения сделки Иран нарушал ее условия. Мы должны восстановить давний стандарт нераспространения, согласно которому Иран не должен обогащать (уран)", - говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома.

"Соединенные Штаты и их союзники не позволят Ирану разработать ядерное оружие. Максимальное давление на иранский режим будет продолжаться до тех пор, пока его лидеры не изменят свой курс действий. Режим должен покончить со своими ядерными амбициями и пагубным поведением", - отмечается в документе.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.