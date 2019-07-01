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РИА Новости

Зариф назвал условие возвращения Ирана к обязательствам по СВПД

Вчера, 22:04
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран не нарушал Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и готов вернуться к своим обязательствам.
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Иран прежде говорил, что не связывает себя обязательствами по хранению запасов низкообогащенного урана.
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"Мы не нарушали СВПД. Параграф 36 договора иллюстрирует почему: мы задействовали и исчерпали параграф 36 после выхода США. Мы предоставили E3+2 (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия – ред.) несколько недель... По истечении 60 дней мы, наконец, начали действовать. Как только "евротройка" исполнит свои обязательства, мы вернемся (к своим обязательствам)", - написал Зариф в Twitter.
Параграф 36 договора содержит механизм разрешения споров, которые возникают, когда одна из сторон считает, что другие не исполняют оговоренные обязательства.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
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В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
При этом на следующем этапе (наступает 7 июля), если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
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