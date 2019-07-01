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РИА Новости

На Украине отменили решение взыскать пять миллионов рублей в пользу "МиГ"

Вчера, 20:58
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет МиГ-29
Самолет МиГ-29
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самолет МиГ-29. Архивное фото
КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Северо-западный апелляционный хозяйственный суд Украины отменил решение суда первой инстанции о взыскании пяти миллионов рублей с Красиловского агрегатного завода в пользу российской самолетостроительной корпорации "МиГ", сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".
Ранее "МиГ" выиграл дело из-за "ненадлежащего исполнения ответчиком условий заключенного между сторонами контракта". Договор компании заключили в 2013 году. Хозяйственный суд Хмельницкой области удовлетворил иск, после чего тот был обжалован.
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В концерне заявили, что это решение противоречит указу президента Украины, в соответствии с которым корпорацию "МиГ" включили в санкционный список.
По данным госконцерна, апелляционный суд полностью отказал российской компании в удовлетворении иска к украинскому оборонному предприятию.
Это не первый иск "МиГ" к украинским предприятиям. Летом прошлого года корпорация пыталась взыскать с компании "Электронприбор" 63,4 тысячи долларов за невыполнение заказа по поставке комплектующих для самолета МиГ-31. Однако Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении иска, так как счел, что заказ не был выполнен из-за форс-мажорных обстоятельств.
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УкроборонпромМиГ (корпорация)РоссияУкраинаВ мире
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