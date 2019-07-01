На Украине отменили решение взыскать пять миллионов рублей в пользу "МиГ"

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Северо-западный апелляционный хозяйственный суд Украины отменил решение суда первой инстанции о взыскании пяти миллионов рублей с Красиловского агрегатного завода в пользу российской самолетостроительной корпорации "МиГ", сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

Ранее "МиГ" выиграл дело из-за "ненадлежащего исполнения ответчиком условий заключенного между сторонами контракта". Договор компании заключили в 2013 году. Хозяйственный суд Хмельницкой области удовлетворил иск, после чего тот был обжалован.

В концерне заявили, что это решение противоречит указу президента Украины, в соответствии с которым корпорацию "МиГ" включили в санкционный список.

По данным госконцерна, апелляционный суд полностью отказал российской компании в удовлетворении иска к украинскому оборонному предприятию.