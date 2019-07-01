Журналистке Ruptly попытались помешать задать вопрос главе МВД Германии

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Корреспонденту видеоагентства Ruptly попытались помешать задать вопрос министру внутренних дел Германии Хорсту Зеехоферу. Об этом Корреспонденту видеоагентства Ruptly попытались помешать задать вопрос министру внутренних дел Германии Хорсту Зеехоферу. Об этом сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в твиттере.

Когда корр нашего видеоагентства Ruptly хотела уточнить у дяденек-министров, какая же опасность опаснее других, ей не хотели давать слово.



Полюбуйтесь. pic.twitter.com/PoWfBXSqPX — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 1 июля 2019 г.

Журналистка Дениз Риз хотела уточнить, какие группы угроз, по мнению немецких властей, представляют наибольшую опасность для населения. Однако один из присутствующих перебил ее, заявив, что она "не имеет права задавать вопрос". Корреспондента Ruptly заставили предъявить удостоверение члена "Федеральной пресс-конференции" и только после этого ей разрешили продолжить.

"Ну если вы говорите, что все в порядке", – сказал Зеехофер, чем вызвал смех публики.

На прошлой неделе МВД Германии и Федеральное ведомство по защите конституции представили доклад, в котором утверждается, что Россия "распространяет пропаганду и дезинформацию различными путями". В документе говорится, что государственные компании якобы маскируются под независимые СМИ, чтобы завуалировать принадлежность к российскому государству и тонко повлиять на общественность. В докладе отмечается, что главные в "этом деле" – интернет-вещание RT Deutsch и новостное агентство Sputnik. При этом контрразведка допустила фактическую ошибку, поскольку ни Sputnik, ни RT не скрывают свой статус государственных СМИ.

Это не первый случай притеснения RT и Sputnik в Германии. В середине января Германский союз журналистов призвал надзорные органы не выдавать лицензию на телевизионное вещание RT Deutsch, заявив, что телеканал является не средством информации, а "инструментом пропаганды Кремля". Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир назвал призыв немецких коллег "вопиющим и беспринципным нарушением базовых принципов профессии" и заявил, что намерен поднять вопрос агрессии в отношении российских СМИ на международном уровне. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда заявила, что Москва в кратчайшие сроки направит в ОБСЕ информацию о попытках дискредитации российских СМИ в Германии. Она отметила "активизацию масштабной кампании в немецкой прессе по дискредитации представленных в стране российских и русскоязычных СМИ", в частности, телеканала RT Deutsch и агентства Sputnik.