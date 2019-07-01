Избирком Петербурга завершил прием документов от кандидатов в губернаторы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Избирательная комиссия Санкт-Петербурга завершила прием документов от желающих зарегистрироваться в качестве кандидатов для участия в выборах губернатора города, сообщил РИА Новости представитель горизбиркома.

"Завершился период выдвижения кандидатов. Документы, необходимые для регистрации, сдали одиннадцать человек", - сказал собеседник агентства.

Как следует из законодательства, документы для регистрации необходимо было сдать в горизбирком до 18.00 1 июля. После проверки документов в течение десяти дней будут приняты решения о регистрации кандидата либо отказе.