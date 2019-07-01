Суд Стамбула оправдал 235 подозреваемых по делу "Эргенекон"

Как сообщает издание, в то же время четверо задержанных - Альпарслан Арслан, Эрхан Тимуролу, Исмаил Саыр и Осман Йылдырым - приговорены к пожизненному заключению на основании их обвинения в нарушении конституционного порядка.

Всего по делу о тайной националистической организации "Эргенекон", которая обвинялась в попытке госпереворота в Турции в 2003 году, проходили около 400 человек: политические и общественные деятели, журналисты, адвокаты, преподаватели вузов, отставные и действующие военные, полицейские. Суд над ними продолжался с 2007 года. Один из самых высокопоставленных обвиняемых, бывший начальник генштаба турецкой армии Илькер Башбуг, а также несколько других видных военачальников были приговорены в августе 2013 года к пожизненному заключению. Оппозиция называла дело "Эргенекон" "охотой на ведьм", обвиняя власти в фальсификации.