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РИА Новости

Суд Стамбула оправдал 235 подозреваемых по делу "Эргенекон"

Вчера, 19:06
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Четвертый криминальный суд Стамбула оправдал 235 подозреваемых по громкому делу "Эргенекон" о заговоре с целью совершения в стране военного переворота в 2003 году, сообщает газета Daily Sabah.
По данным издания, оправданы 235 подозреваемых в управлении, членстве, подстрекательстве и помощи террористической организации на основании того, что организация "Эргенекон" не является реальной группировкой.
Как сообщает издание, в то же время четверо задержанных - Альпарслан Арслан, Эрхан Тимуролу, Исмаил Саыр и Осман Йылдырым - приговорены к пожизненному заключению на основании их обвинения в нарушении конституционного порядка.
Всего по делу о тайной националистической организации "Эргенекон", которая обвинялась в попытке госпереворота в Турции в 2003 году, проходили около 400 человек: политические и общественные деятели, журналисты, адвокаты, преподаватели вузов, отставные и действующие военные, полицейские. Суд над ними продолжался с 2007 года. Один из самых высокопоставленных обвиняемых, бывший начальник генштаба турецкой армии Илькер Башбуг, а также несколько других видных военачальников были приговорены в августе 2013 года к пожизненному заключению. Оппозиция называла дело "Эргенекон" "охотой на ведьм", обвиняя власти в фальсификации.
Экс-глава генштаба турецкой армии Илькер Башбуг. Архив
5 августа 2013, 16:59
Десятки человек осуждены по делу "Эргенекон" в ТурцииПо делу "Эргенекон" проходят около 400 человек. Один из самых высокопоставленных обвиняемых, бывший начальник генштаба турецкой армии Илькер Башбуг, а также генералы Вели Кючюк, Хуршит Толон, Хасан Ыгсыз, Нусрет Ташделер, Левент Эрсёз, Шенер Эруйгур и другие видные военачальники приговорены к пожизненному заключению.
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