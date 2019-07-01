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РИА Новости

ЦИК пока не видит оснований для отмены выборов в Петербурге

Вчера, 17:52
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ЦИК РФ пока не видит оснований для обращения в суд по поводу отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Как сообщала пресс-служба Центризбиркома, в прошедшие выходные в ЦИК работал оперативный штаб, который во взаимодействии с избирательной комиссией Санкт-Петербурга круглосуточно рассматривал все обращения о нарушениях, поступавшие как на горячую линию ЦИК, так и в горизбирком. По словам Булаева, в ЦИК поступило более 200 жалоб и обращений по поводу муниципальных выборов в Санкт-Петербурге.
"Правовой механизм отмены выборов один - это суд. Мы имеем возможность обратиться в суд, как и городская избирательная комиссия, суд принимает решение. Мы считаем, что для этого были определенные основания по нескольким комиссиям. На сегодняшний день многое исправлено. Есть только одна комиссия, по которой у нас есть проблемы. Надеюсь, что мы их завтра решим. Большинство избирательных комиссий работают в штатном режиме, необходимость обращаться в суд минимальная", - сказал Булаев журналистам.
Он добавил, что ЦИК РФ рассматривал возможность повторно отправить делегацию в Санкт-Петербург.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
30 июня, 22:29
В ЦИК прокомментировали нарушения в муниципальных избиркомах Петербурга
"Мы сегодня думали о том, есть ли необходимость направлять дополнительно представителей аппарата с членами ЦИК в Санкт-Петербург по муниципальным выборам, но пока такой необходимости не видим", - отметил Булаев.
Муниципальные выборы и выборы губернатора состоятся в Санкт-Петербурге в единый день голосования 8 сентября.
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Николай БулаевЦИК РФРоссияСанкт-ПетербургПолитика
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