ЦИК пока не видит оснований для отмены выборов в Петербурге

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ЦИК РФ пока не видит оснований для обращения в суд по поводу отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Как сообщала пресс-служба Центризбиркома, в прошедшие выходные в ЦИК работал оперативный штаб, который во взаимодействии с избирательной комиссией Санкт-Петербурга круглосуточно рассматривал все обращения о нарушениях, поступавшие как на горячую линию ЦИК, так и в горизбирком. По словам Булаева, в ЦИК поступило более 200 жалоб и обращений по поводу муниципальных выборов в Санкт-Петербурге.

"Правовой механизм отмены выборов один - это суд. Мы имеем возможность обратиться в суд, как и городская избирательная комиссия, суд принимает решение. Мы считаем, что для этого были определенные основания по нескольким комиссиям. На сегодняшний день многое исправлено. Есть только одна комиссия, по которой у нас есть проблемы. Надеюсь, что мы их завтра решим. Большинство избирательных комиссий работают в штатном режиме, необходимость обращаться в суд минимальная", - сказал Булаев журналистам.

Он добавил, что ЦИК РФ рассматривал возможность повторно отправить делегацию в Санкт-Петербург.

"Мы сегодня думали о том, есть ли необходимость направлять дополнительно представителей аппарата с членами ЦИК в Санкт-Петербург по муниципальным выборам, но пока такой необходимости не видим", - отметил Булаев.