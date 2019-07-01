Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан

ГОРКИ, 1 июл — РИА Новости. Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Новая система будет учитывать индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждавшегося человека, включая его доходы, состояние его здоровья, условия проживания, состав семьи и уровень образования", — рассказал глава правительства.

Он отметил, что "важно учитывать как доходы, так и расходы людей, чтобы избежать ситуации, когда кто-то, имея приличный заработок в серой зоне, получает еще и помощь от государства".

Медведев добавил, что такой подход тестировался в 11 регионах.

"Недавно завершился первый этап, целью был аудит действующей социальной поддержки для тех, кто ее получает. По итогам были предложены индивидуальные программы, <...> в целом необходимо этот опыт распространить в масштабах всей страны", — сказал премьер.

По его словам, особенно это важно для жителей сел и моногородов.

При этом общие меры по повышению доходов граждан продолжат действовать. Медведев напомнил, что с начала года МРОТ был доведен до величины прожиточного минимума, страховые и социальные пенсии проиндексировали выше инфляции. Кроме того, с начала года пособие по безработице выросло почти в два раза.

Глава правительства также отметил, что все нацпроекты в конечном итоге предусматривают устойчивый рост реальных доходов россиян. Он пояснил, что для этого у граждан должна быть возможность получить достойную работу, качественное образование, начать собственное дело.