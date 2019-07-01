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РИА Новости

Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан

Вчера, 17:29
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о росте доходов россиян. 1 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о росте доходов россиян. 1 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ГОРКИ, 1 июл — РИА Новости. Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Новая система будет учитывать индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждавшегося человека, включая его доходы, состояние его здоровья, условия проживания, состав семьи и уровень образования", — рассказал глава правительства.

Он отметил, что "важно учитывать как доходы, так и расходы людей, чтобы избежать ситуации, когда кто-то, имея приличный заработок в серой зоне, получает еще и помощь от государства".
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Медведев добавил, что такой подход тестировался в 11 регионах.
"Недавно завершился первый этап, целью был аудит действующей социальной поддержки для тех, кто ее получает. По итогам были предложены индивидуальные программы, <...> в целом необходимо этот опыт распространить в масштабах всей страны", — сказал премьер.
По его словам, особенно это важно для жителей сел и моногородов.
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При этом общие меры по повышению доходов граждан продолжат действовать. Медведев напомнил, что с начала года МРОТ был доведен до величины прожиточного минимума, страховые и социальные пенсии проиндексировали выше инфляции. Кроме того, с начала года пособие по безработице выросло почти в два раза.
Глава правительства также отметил, что все нацпроекты в конечном итоге предусматривают устойчивый рост реальных доходов россиян. Он пояснил, что для этого у граждан должна быть возможность получить достойную работу, качественное образование, начать собственное дело.
По словам Медведева, к 2024 году число россиян с доходами ниже прожиточного минимума должно быть в два раза меньше. Он добавил, что благодаря действиям правительства за прошлый год количество таких людей снизилось на 400 тысяч человек.
Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова
31 мая, 12:00
Светлана Орлова: пособия нельзя назначать только бедным
4014419113
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Дмитрий МедведевРосстатРоссияОбщество
Популярные комментарии
Что за бредовые нацпроекты? ДАЙТЕ ЛЮДЯМ зарплату достойную, уберите надзор, силовиков обуздайте, на самозанятых уберите налоги, обеспечьте их медстраховкой, и заживем. А ну да самое главное - чиновничий апаратт сократите в три раза, и что бы все мэры и депутаты в госдуму ездили на метро или маршрутках. И Мантурову запретите в гостиницах по полляма жить.
1 июля, 18:12
МММиха Морозоффф
2320002
Просто позор, когда в такой богатой стране народ нищий. Нет уважения к власти, которая упорно позволяет обогащаться тем, кто "прихватизировал" богатства страны или природные ресурсы. Никакие пособия не будут справедливыми при такой разнице в доходах самых богатых и самых бедных.
1 июля, 18:10
660.tatyana.russia
1700103
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