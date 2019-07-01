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РИА Новости
Нижегородская область

Нижегородская область будет сотрудничать по нацпроектам с "Центром Келдыша"

Вчера, 17:22
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил возможности сотрудничества при реализации национальных проектов с генеральным директором государственного научного центра "Центр Келдыша" Госкорпорации "Роскосмос" Владимиром Кошлаковым, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Нижегородской области будет создан один из первых в стране научно-образовательных центров (НОЦ). Одной из основных целей создания НОЦ должно стать воспитание и закрепление научных кадров не только в столичных регионах, но и в регионах, имеющих мощный научно-образовательный потенциал.
"Мы сейчас на старте большого проекта по созданию Научно-образовательного центра в Нижегородской области. С удовлетворением отмечаю желание возглавляемого вами центра также поучаствовать в этой работе. Здесь у нас очень много точек соприкосновения", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
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По его словам, Нижегородская область планирует взаимодействовать с "Центром Келдыша" не только при создании НОЦ, но и при реализации экологических проектов.
"Я как руководитель профильной рабочей группы по экологии Государственного совета заинтересован в том, чтобы вырабатывать системные и тиражируемые решения, которые можно было бы предложить всей стране. Естественно, что все направления работы национального проекта "Экология" требуют научного сопровождения. Поэтому одной из специализаций Нижегородского НОЦа будет именно экология: выработка технологий ликвидации накопленного экологического вреда, работа с промышленными отходами и многое другое. Мы открыты к сотрудничеству с вами и готовы вывести его на новый уровень", - добавил губернатор.
В свою очередь гендиректор "Центра Келдыша" отметил, что его сотрудники занимаются вопросами диверсификации производств.
"Экология – очень важное направление для всей страны, наш институт им занимается очень давно, и мы готовы сотрудничать с регионом в решении экологических проблем. Вместе с этим хотелось бы поговорить еще о развитии космических технологий, потому что космическая энергетика развивается очень активно. В этой части мы активно сотрудничаем с вузами и нам хотелось бы развивать взаимодействие с нижегородскими образовательными учреждениями", - сказал Кошлаков.
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