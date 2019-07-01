В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. В Кремле отреагировали на отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать в России.

Накануне Катамадзе написала на Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии. Она отметила, что 22 июня приняла участие в фестивале "Усадьба Jazz", но это выступление стало ее последним концертом в России. Позднее она удалила сообщение.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал артистку очень талантливой, но "многого не знающей в плане политики". Он добавил, что в Москве всегда готовы объяснить ей сложившуюся ситуацию между странами.

Песков подчеркнул, что в России любят и уважают грузинский народ, а также очень ценят "представителей грузинской культуры".

Представитель Кремля добавил, что в России негативно относятся к действиям ультрас, экстремистов и националистов, тем более, если они направлены против российских парламентариев.

Песков также прокомментировал заявления руководства Грузии по отношению к России. По его словам, такие слова не способствуют приближению к траектории нормализации отношений двух стран, так как "преисполнены духом русофобства".

С чего все началось

В Тбилиси 20 июня начались антиправительственные и антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Их возмущение вызвал тот факт, что председатель ассамблеи, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Он, в свою очередь, объяснил, что на это место его посадила принимающая сторона, "согласно протоколу подобных мероприятий".