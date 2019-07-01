Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T18:14Z
https://ria.ru/20190701/1556093568.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/100023/72/1000237215_0:66:2320:1371_1036x0_80_0_0_0b7e13700fa9928f19f92ef8d95e5ca2.jpg
РИА Новости

В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе

Вчера, 17:13
6770
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНино Катамадзе. Архивное фото
Нино Катамадзе. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. В Кремле отреагировали на отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать в России.
Накануне Катамадзе написала на Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии. Она отметила, что 22 июня приняла участие в фестивале "Усадьба Jazz", но это выступление стало ее последним концертом в России. Позднее она удалила сообщение.
Председатель Общественного совета при Роскомнадзоре, продюсер Игорь Матвиенко на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Вчера, 15:18
Игорь Матвиенко прокомментировал заявление певицы Нино Катамадзе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал артистку очень талантливой, но "многого не знающей в плане политики". Он добавил, что в Москве всегда готовы объяснить ей сложившуюся ситуацию между странами.
Песков подчеркнул, что в России любят и уважают грузинский народ, а также очень ценят "представителей грузинской культуры".
Телеведущая Ольга Скабеева
Вчера, 15:46
Скабеева обвинила Катамадзе в хитрости
Представитель Кремля добавил, что в России негативно относятся к действиям ультрас, экстремистов и националистов, тем более, если они направлены против российских парламентариев.
Песков также прокомментировал заявления руководства Грузии по отношению к России. По его словам, такие слова не способствуют приближению к траектории нормализации отношений двух стран, так как "преисполнены духом русофобства".
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Вчера, 13:40
Пушков прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

С чего все началось

В Тбилиси 20 июня начались антиправительственные и антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Их возмущение вызвал тот факт, что председатель ассамблеи, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Он, в свою очередь, объяснил, что на это место его посадила принимающая сторона, "согласно протоколу подобных мероприятий".
После этого представители грузинской оппозиции ушли с заседания, в здание парламента ворвались радикалы.
Участники Марша свободы на проспекте Руставели в Тбилиси. 29 июня 2019
30 июня, 08:00
Печеньки Госдепа или "рука Москвы". Кто управляет протестами в Грузии
91110110
Обсудить 4
РоссияГрузия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Певец Вахтанг Кикабидзе
Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
Лента
новостей
Вид на набережную города Судака
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Названы самые недорогие курортные поселки Крыма для отдыха в высокий сезон
Клиенты ПАО Сбербанк у терминалов самообслуживания
Бензин, ЖКХ, ипотека, дольщики и кредиты: что изменится с 1 июля
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Автомобиль Lada Vesta SW Cross
"АвтоВАЗ" поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФ. 27 мая 2017
Источник сообщил об отставке трех генералов Росгвардии
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев пригрозил нефтяникам "расплатой" за высокие цены на бензин
Сотрудники министерства внутренних дел Чеченской Республики
В Чечне на посту убили полицейского
Учащийся школы в исправительной колонии. Архивное фото
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях
Свадьба Навара Герберта и Майи Фалвассер
В Австралии 22-летний жених умер сразу после свадьбы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
00:59Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов
00:56Киеву нужно начать диалог с Москвой, считает первый президент Украины
Лента новостейМолния