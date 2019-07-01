Кандидатов в МГД могут снять с выборов, если докажут подделку подписей

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кандидатов в Мосгордуму могут снять с выборов, если докажут фальсификацию подписей избирателей, рассказал в интервью РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Ранее глава штаба Алексея Навального Леонид Волков сообщил в Twitter, что его соратники нашли в Москве офис, где якобы обнаружили заполненные подписные листы нескольких кандидатов в Мосгордуму. Волков писал, что в этом офисе якобы подделывали подписи в поддержку актера Андрея Соколова, представителя "Яблока" Сергея Митрохина и других кандидатов. Соколов и Митрохин сразу же отвергли эти обвинения.

Соколов рассказал РИА Новости, что собрал достаточно для регистрации подписей и ему незачем заниматься их фальсификацией. А Митрохин отметил, что в субботу направил заявление в Следственный комитет РФ по ситуации вокруг сообщений о подделке подписей избирателей на выборах в Мосгордуму, проверку которой уже начала полиция.

"Сейчас проводится проверка полицией, если будет установлено участие конкретных кандидатов в этом деле, естественно, комиссия отреагирует на это. Пока об этом рано говорить, идет следствие. В худшем случае – это отказ в регистрации при наличии конкретных обстоятельств, если это связано с нарушением порядка сбора подписей. Есть целый перечень ограничений, которые нельзя нарушать при сборе подписей", - сказал Горбунов.

Он отметил, что регистрацией кандидатов занимаются окружные комиссии и если будут жалобы по тем решениям, которые вынесут окружные комиссии, есть два пути обжалования: в Мосгоризбирком или суд, после чего может быть дополнительная проверка, которой займутся окружные комиссии.

"По закону окружные комиссии проверяют все документы, которые кандидаты сдают, и дело там не только в подписях. Там есть целый перечень документов, которые нужно сдать. Иногда выявляется судимость, которую кандидат скрыл, иногда – двойное гражданство. Когда закончится проверка, я не знаю, это дело полиции, у них есть свои процессуальные сроки. Когда они закончат с проверкой, они нас проинформируют", - добавил Горбунов.

Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5 - 5 тысячи подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.