Валентин Горбунов: общественный штаб будет наблюдать за выборами в Москве

Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов седьмого созыва, которые состоятся в столице 8 сентября. Более 350 человек заявили о своем выдвижении, а 12 зарегистрированы в качестве кандидатов. И уже можно сказать, что эта кампания проходит активнее, чем обычно. У кандидатов остается меньше недели до 6 июля, чтобы собрать необходимое количество подписей избирателей для регистрации. При этом в ходе выдвижения уже возникают спорные ситуации: нападение на сборщиков подписей и появление штаба по сбору фальшивых подписей. Кроме того, много споров вызывает электронное голосование, которое впервые пройдет на предстоящих выборах. О том, как в столице проходит избирательная кампания по выборам депутатов Мосгордумы и как Московская избирательная комиссия собирается решать возможные скандалы, в интервью РИА Новости рассказал председатель комиссии Валентин Горбунов. Беседовала Мария Зыбина.

— Сколько кандидатов и какая явка ожидается по итогам на выборах?

— На сегодняшний день, если говорить о выдвижении кандидатов, выдвинуто 373 кандидата, из них самовыдвижением — 182, то есть практически 50% идут самовыдвижением. Кто-то уже собирает подписи, а пять человек сами отказались от участия, сняли свои кандидатуры. Восемнадцать партий, выдвигали своих кандидатов, двум партиям отказано из-за нарушения порядка выдвижения, у 16 партий списки зарегистрированы, люди собирают подписи.

Кандидатов где-то 200-250 обычно. Практика показывает, что явка от 20 до 25%, но все будет зависеть от кандидатов, насколько активно они будут работать со своими избирателями. Мы со своей стороны будем активно информировать граждан, используя различные формы: телевидение, радио.

— Будут ли принимать какие-то меры в отношении кандидатов из-за скандала со сборщиками подписей?

— Сейчас проводится проверка полицией, если будет установлено участие конкретных кандидатов в этом деле, естественно, комиссия отреагирует на это. Пока об этом рано говорить, идет следствие. В худшем случае – это отказ в регистрации при наличии конкретных обстоятельств, если это связано с нарушением порядка сбора подписей. Есть целый перечень ограничений, которые нельзя нарушать при сборе подписей.

Регистрацией кандидатов занимаются окружные комиссии. Если будут жалобы по тем решениям, которые вынесут окружные комиссии, есть два пути обжалования: это можно к нам как к вышестоящей комиссии обратиться или в суд. И тогда может дополнительная проверка быть. Проверкой будут заниматься окружные комиссии. По закону окружные комиссии проверяют все документы, которые кандидаты сдают, и дело там не только в подписях. Там есть целый перечень документов, которые нужно сдать. Иногда выявляется судимость, которую кандидат скрыл, иногда – двойное гражданство.

Когда закончится проверка, я не знаю, это дело полиции, у них есть свои процессуальные сроки. Когда они закончат с проверкой, они нас проинформируют.

Последний день сдачи документов на регистрацию 6 июля до 18.00. В течение 10 дней окружные комиссии должны проверить все документы и принять одно из решений: либо зарегистрировать кандидата, либо отказать ему. То есть 16 июля – последний день, когда будет понятно, сколько у нас будут зарегистрировано, скольким будет отказано. Кто-то не придет, практика показывает, что многие не сдают документы.

— Какие формы взаимодействия с Общественной палатой задействуют на предстоящих выборах после подписания соглашения?

— Во-первых, уже на стадии регистрации кандидатов мы по согласованию с Общественной палатой включаем трех представителей Общественной палаты в нашу комиссию по рассмотрению жалоб. Общественные деятели, которые будут совместно с членами городской комиссии рассматривать жалобы. Эта рабочая группа рассматривает жалобы на нарушения порядка агитации, на все, что связано с нарушением закона во время избирательной кампании.

Также есть Общественный штаб по наблюдению за выборами, это уже не первый год создается. Общественная палата, как правило, направляет на каждый избирательный участок своих наблюдателей, они закрывают все участки. А мы совместно с Общественной палатой их обучаем. Есть жалобы, которые поступают в ходе голосования, мы совместно с Общественным штабом их рассматриваем.

— Ранее заявлялось, что для выборов закупят тысячу комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов), сколько их всего и будут ли закупать еще?

— У нас на сегодняшний день имеется тысяча КОИБов, и мы еще тысячу закупим, итого две тысячи, то есть это две тысячи участков из порядка 3,2 тысячи. То есть две тысячи будет закрыто.

— Могут ли отменить электронное голосование, если хакеры взломают программное обеспечение для его проведения?

— Отменить мы не можем, есть федеральный закон. Во-первых, я думаю, что никакие хакеры не взломают, а если где-то и обнаружится узкое место, есть время доработать программное обеспечение.

— Проведение выборов в этом году дороже или дешевле предыдущих?

— Естественно, каждый год в стране есть инфляция, у нас все дорожает, поэтому на размер инфляции необходимо повышать вознаграждение членам комиссии за дополнительную работу. Также дорожает бумага, дорожает электроэнергия, печатная продукция, себестоимость всего увеличивается. Повышение стоимости выборов идет в размерах ежегодной инфляции.

— Какие способы будут использоваться для привлечения молодежи на выборы?

— У нас уже сложилась практика работать совместно с кумирами молодежи. Я думаю, что мы эту форму опять будем использовать. Будем с вузами работать, с молодежными организациями, все в порядке информирования и призыва участвовать в выборах.

— Вы сообщили, что избирательная кампания в этом году проходит с использованием нестандартных форм агитации, о каких формах идет речь?

— У нас есть предварительные договоренности, например, с топливными компаниями. На заправках, там, где большой поток людей, там и плакаты будут, и экраны, на которых они дают рекламу и какую-то информацию. В общественном транспорте будет информирование, в метро, в наземном транспорте.

— Как вы оцениваете кампанию этого года? Чем она отличается от предыдущих?

— Кампания проходит доброжелательно ко всем кандидатам. Например, по обращениям кандидатов в депутаты полиция выставляла посты в местах их сбора. Противодействия нет этому. В субботу был марш сбора подписей, власть согласовала его проведение. Никаких препятствий ни к кому из кандидатов в ходе сбора подписей. Очень доброжелательно. Хотя с той стороны начинается провокация — сразу в соцсетях, что, например, в одном из парков якобы полиция задержала сборщика подписей, мешала ему. А выяснилось, что это бытовая ситуация, мелкое хулиганство. Молодой человек представился сборщиком подписей и начал приставать к продавщице мороженого, хватал ее, руки у нее в синяках. Естественно, она сразу заявила в полицию, ну и оформили дело по мелкому хулиганству, к сбору подписей это не имеет отношения.

— Будут ли на избирательных участках отмечать День города?