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РИА Новости

В Казахстане прошли международные миротворческие учения "Степной орел"

Вчера, 16:52
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АЛМА-АТА, 1 июл – РИА Новости. Международные миротворческие учения "Степной орел" прошли в Казахстане, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны республики.
Учения проводились с 17 по 28 июня.
"В рамках учения военнослужащие из Великобритании, Индии, Киргизии, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Соединенных Штатов Америки совместно отработали элементы миротворческих операций", - говорится в сообщении министерства обороны Казахстана.
В частности, были выполнены задачи по несению службы на блокпостах, сопровождению и конвоированию гуманитарных грузов, ведению переговоров с местным населением, патрулированию на местности, обезвреживанию заминированных полей, дорог, очистке и обеспечению водой, а также оказанию первой медицинской помощи.
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Учения "Степной орел" проводятся с 2003 года в целях совершенствования военнослужащими миротворческих навыков, приобретенных в ходе выполнения совместных теоретических и практических задач.
В церемонии закрытия учений приняли участие заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев, а также главы дипломатических миссий и представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в республике.
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