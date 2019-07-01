В Казахстане прошли международные миротворческие учения "Степной орел"

АЛМА-АТА, 1 июл – РИА Новости. Международные миротворческие учения "Степной орел" прошли в Казахстане, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны республики.

Учения проводились с 17 по 28 июня.

"В рамках учения военнослужащие из Великобритании, Индии, Киргизии, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Соединенных Штатов Америки совместно отработали элементы миротворческих операций", - говорится в сообщении министерства обороны Казахстана.

В частности, были выполнены задачи по несению службы на блокпостах, сопровождению и конвоированию гуманитарных грузов, ведению переговоров с местным населением, патрулированию на местности, обезвреживанию заминированных полей, дорог, очистке и обеспечению водой, а также оказанию первой медицинской помощи.

Учения "Степной орел" проводятся с 2003 года в целях совершенствования военнослужащими миротворческих навыков, приобретенных в ходе выполнения совместных теоретических и практических задач.