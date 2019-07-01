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РИА Новости

В Минфине рассказали о перспективах перехода на пластиковые деньги

Вчера, 16:47
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© РИА Новости / Игорь Самойлов / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Игорь Самойлов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Переход на пластиковые деньги в настоящее время не планируется, переодически проводятся технологические эксперименты, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, который возглавляет совет директоров "Гознака".
"Могу сказать, что на пластиковые деньги перехода сейчас не планируется. Экономика не очевидна, классические бумажные деньги, на качественной бумаге напечатанные, ходят лучше. При этом, их можно сложить хотите в четыре, хотите в восемь раз", - сказал Моисеев, выступая на панельной дискуссии "Современное состояние российского рубля, его международные перспективы".
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"Мы не рассматриваем переход на пластмассовые деньги как практическую перспективу, конечно, технологические эксперименты переодически проводятся, например, на 100 рублевках. Но любой, кто пробовал сложить ее в два раза а карман, понимал, что это сделать довольно не просто и не очень удобно", - пояснил он.
При этом Моисеев отметил, что не верит в возможность полностью отказаться от наличных, но отметил, что их обращение должно ограничиваться.
Кроме того, он отметил, что планов вводить высокие номиналы банкнот в РФ также нет, но этот вопрос решает ЦБ. "Номинал денег должен быть достаточно неудобен для того, чтобы было неудобно таскать чемоданы... собственно, это одна из причин почему купюра в 500 евро начинает выводиться из обращения, ее номинал очень высокий, она используется практически только для теневого оборота", - сказал он.
"Поэтому планов вводить 10-тысячные или более высокие номиналы у нас тоже нет, но это ответственность Центрального банка, мы по бумаге, они - по номиналу", - заключил он.
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Алексей МоисеевМинистерство финансов РФГознакРоссияЭкономика
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