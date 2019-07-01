Регистрация кандидатов в депутаты Мосгордумы завершится 16 июля

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Регистрация кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва завершится 16 июля, рассказал в интервью РИА Новости председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"Последний день сдачи документов на регистрацию - 6 июля до 18.00. В течение 10 дней окружные комиссии должны проверить все документы и принять одно из решений: либо зарегистрировать кандидата, либо отказать ему. То есть 16 июля – последний день, когда будет понятно, сколько у нас будут зарегистрировано, скольким будет отказано", - сказал Горбунов.

Он также добавил, что кто-то из кандидатов может не прийти регистрироваться.

"Практика показывает, что многие не сдают документы", - отметил он.

Ранее Горбунов рассказал РИА Новости, что на сегодняшний день выдвинуто 373 кандидата, из них 182 самовыдвиженца. При этом, уже пять человек сняли свои кандидатуры.

Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.