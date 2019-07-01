Пострадавшие от паводка жители красноярского Канска получат компенсации

КРАСНОЯРСК, 1 июл — РИА Новости. Пострадавших от паводка жителей Канска Красноярского края проконсультируют, как правильно оформить документы для компенсации ущерба, сообщил журналистам губернатор региона Александр Усс.
"Пик опасности пройден. Сейчас главная задача в том, чтобы обеспечить сохранность имущества и затем надлежащим образом оформить документы для компенсации понесенного ущерба. С завтрашнего дня будут работать общественные приемные на наиболее пострадавших местах, чтобы объяснить порядок оформления документов и самое главное принимать оперативные меры для своевременного реагирования на ситуацию", - сказал Усс.
При этом губернатор не уточнил размер ущерба. Сумма ущерба будет определена позже, когда уйдет вода.
Ранее сообщалось, что из-за дождей на востоке края осложнилась паводковая ситуация. В воскресенье мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС, подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий.
Вечером в воскресенье уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиметров. На вечер понедельника уровень воды составил 429 сантиметров. Под руководством главы Канска создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей - 42 человека со специализированной техникой.
По уточненным данным МЧС края, подтопления жилых домов нет. Всего в зоне подтопления 79 придомовых участков жилых домов, в которых проживает 272 человека, в том числе 31 ребенок, и 140 дачных участков.