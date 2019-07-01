Пострадавшие от паводка жители красноярского Канска получат компенсации

"Пик опасности пройден. Сейчас главная задача в том, чтобы обеспечить сохранность имущества и затем надлежащим образом оформить документы для компенсации понесенного ущерба. С завтрашнего дня будут работать общественные приемные на наиболее пострадавших местах, чтобы объяснить порядок оформления документов и самое главное принимать оперативные меры для своевременного реагирования на ситуацию", - сказал Усс.