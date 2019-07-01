Около 50% кандидатов на выборах в Мосгордуму идут самовыдвиженцами

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Около 50% кандидатов на выборах в Мосгордуму седьмого созыва идут в качестве самовыдвиженцев, сообщил в интервью РИА Новости председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"На сегодняшний день, если говорить о выдвижении кандидатов, выдвинуто 373 кандидата, из них самовыдвижением - 182, то есть практически 50% идут самовыдвижением", - сказал Горбунов.

По его словам, некоторые кандидаты уже собирают подписи, в то же время пять человек сняли свои кандидатуры.

Председатель Мосгоризбиркома добавил, что всего 18 партий выдвигали своих кандидатов, двум партиям отказано из-за нарушения порядка выдвижения, у остальных 16 партий списки зарегистрированы, идет сбор подписей.

Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5 - 5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.