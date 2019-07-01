Общественники проверят установку скрытых камер на российских дорогах

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Активисты движения "Сильная Россия" проверят установку скрытых камер на дорогах страны и сообщат о нарушениях в проверяющие органы, заявил РИА Новости председатель организации Антон Цветков.

Ранее пресс-служба председателя думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова сообщила, что законопроект, разрешающий правительству РФ определять требования к камерам фиксации нарушений правил дорожного движения, а также места их установки, внесен в Госдуму. Отмечается, что для защиты прав владельцев транспортных средств законопроект содержит норму, согласно которой работающие в автоматическом режиме камеры фото- и видеофиксации должны находиться исключительно в собственности РФ или региона РФ.

"Активисты нашего движения, в особенности в регионах, будут проверять установку скрытых камер, будут проверять отсутствие предупреждающих знаков и сообщать о нарушениях в соответствующие органы. Таким образом мы действительно добьемся того, чтобы камеры на дорогах способствовали реальному снижению аварийности, а не служили бы чьим-то источником дохода", - сказал Цветков.

Он сообщил, что движение уже получило более 120 обращений по камерам, которые, возможно, установлены с нарушениями.

По его мнению, "Госдума не должна откладывать с принятием подобного законопроекта". "Мы уже не раз говорили о том, что вопросами обеспечения безопасности дорожного движения должно заниматься государство. Вся система фото- и видеофиксации нарушений на дорогах должна быть государственной. Вместе с тем, мало просто принять соответствующий закон. У нас многие госчиновники, к сожалению, участвуют в коррупционных схемах. И нужно жестко проконтролировать, чтобы не получилось так, что раньше деньги за штрафы уходили в карман бизнесменов, а теперь будут уходить в карманы чиновников", - заключил Цветков.