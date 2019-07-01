Китайский эксперт считает, что в торговой войне с США начался новый раунд

ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Договоренности, достигнутые по итогам встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина означают не перемирие в торговой войне, а начало ее нового раунда, считает научный сотрудник центра мировой экономики Китайского института исследований современных международных отношений Чэнь Фэнин.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась 29 июня на полях саммита G20 в Осаке. По итогам переговоров, США согласились не вводить новые пошлины на оставшийся китайский экспорт. Кроме того, стороны договорились возобновить торговые переговоры.

Ранее Трамп также заявил, что США разрешат американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование, если это не будет большой проблемой для нацбезопасности США.

"В китайско-американской торговой войне наступило отнюдь не "перемирие", а начался новый раунд. Потому что структурные проблемы в отношениях двух стран по-прежнему на месте. Так называемое "перемирие" означает, что с отсутствия диалога и переговоров с мая месяца по сегодняшний день стороны перешли на возобновление консультаций. Можно лишь сказать, что это перерыв, не окончание. После начала четвертого раунда консультаций будет пятый, потом шестой, потому что этот вопрос невозможно решать, эти две страны слишком большие, их цели слишком пересекаются, поэтому не может быть перемирия в войне", - сказала в беседе с РИА Новости эксперт.

По ее мнению, Трамп не сделал каких-то больших уступок.

"Это встреча между двумя лидерами, там было очень много дипломатических формулировок. Поэтому если мы посмотрим, то увидим, что переговоры по-прежнему очень сложные, не нужно делать преждевременных выводов и говорить, что Трамп сделал уступки. Во-первых, мы знаем, что США не убрали компанию Huawei из черного списка министерства торговли. Если США на самом деле это сделают, то тогда это можно назвать большой уступкой. Кроме того, США не прекратили разговоры относительно Huawei как об угрозе национальной безопасности", - считает Чэнь Фэньин.

Действия США, полагает эксперт, направлены лишь на решение проблемы, с которыми сейчас сталкиваются американские компании, потому что продукция американских компаний производится для Huawei, Huawei – их крупный клиент, но сейчас они не в состоянии экспортировать эту продукцию для Huawei.

"Неважно, Qualcomm или Intel, сейчас у них одна проблема, в случае если они не могут торговать с Huawei, то кому продать всю эту продукцию? Поэтому Трамп сейчас думает об американских компаниях, а вовсе не о китайских", - пояснила аналитик.

Эксперт отмечает, что США хотят прекратить торговую войну из-за предстоящих президентских выборов, Китай в свою очередь хочет решить существующие проблемы.

Самым главным позитивным итогом встречи Чэнь Фэнин считает договоренность о возобновлении консультаций.