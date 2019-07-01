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РИА Новости

Партия Порошенко лидирует в антирейтинге на Украине, показал опрос

Вчера, 15:40
1984
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" удерживает лидерство в парламентском антирейтинге, за политсилу не готовы голосовать более 44% избирателей, свидетельствуют данные опроса, опубликованного в понедельник на сайте Центр "Социальный мониторинг".
Ранее 5 июня социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные своего опроса, где за партию Порошенко "Европейская солидарность" ни в коем случае не проголосовали бы 52% респондентов.
Агитационный плакат партии Петра Порошенко Европейская солидарность на одной из улиц в Киеве
28 июня, 19:40
Свистать всех наверх: по партии Порошенко может проехаться силовой катокС политическими оппонентами можно спорить, а можно их прессовать. В том числе с помощью правоохранителей. Впрочем, все может быть ровно наоборот: угрозы выдуманы для собственного спасения.
"За партию "Европейская солидарность" не проголосуют ни в коем случае 44,1% респондентов", - свидетельствуют данные опроса.
Согласно опросу, партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко не поддерживают 24,2%, "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, Евгения Мураева и Вадима Новинского - 19,7%, "Радикальную партию" Олега Ляшко - 16%, "Батькивщину" Юлии Тимошенко - 15,5%, "Свободу" Олега Тягныбока - 10,7%, "Украинская стратегия Гройсмана" Владимира Гройсмана - 9,5%, "Аграрная партия Украины" Михаила Поплавского - 7,5%, "Голос" Святослава Вакарчука - 5,7%, "Самопомощь" Андрея Садового - 4,3%, "Слуга народа" Дмитрия Разумкова - 2,5%.
Опрос проводился Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг". Шестая волна исследования мнения электората прошла с 22 по 27 июня 2019 года во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Всего опрошено две тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
Вчера, 12:47
Партия солиста "Океана Эльзы" обошла в рейтинге партию Порошенко
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоСолидарностьУкраинаВ мире
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