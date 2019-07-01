Партия Порошенко лидирует в антирейтинге на Украине, показал опрос

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" удерживает лидерство в парламентском антирейтинге, за политсилу не готовы голосовать более 44% избирателей, свидетельствуют данные опроса, опубликованного в понедельник на сайте Центр "Социальный мониторинг".

Ранее 5 июня социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные своего опроса, где за партию Порошенко "Европейская солидарность" ни в коем случае не проголосовали бы 52% респондентов.

"За партию "Европейская солидарность" не проголосуют ни в коем случае 44,1% респондентов", - свидетельствуют данные опроса.

Согласно опросу, партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко не поддерживают 24,2%, "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, Евгения Мураева и Вадима Новинского - 19,7%, "Радикальную партию" Олега Ляшко - 16%, "Батькивщину" Юлии Тимошенко - 15,5%, "Свободу" Олега Тягныбока - 10,7%, "Украинская стратегия Гройсмана" Владимира Гройсмана - 9,5%, "Аграрная партия Украины" Михаила Поплавского - 7,5%, "Голос" Святослава Вакарчука - 5,7%, "Самопомощь" Андрея Садового - 4,3%, "Слуга народа" Дмитрия Разумкова - 2,5%.

Опрос проводился Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг". Шестая волна исследования мнения электората прошла с 22 по 27 июня 2019 года во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Всего опрошено две тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.