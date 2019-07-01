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РИА Новости

ФАС начала проверки по подозрению в сговоре на поставку онколекарств

Вчера, 15:20
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтенд Федеральной Антимонопольной Службы. Архивное фото
Стенд Федеральной Антимонопольной Службы. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки фармдистрибьюторов и госзаказчиков в ряде регионов по подозрению в организации картеля по поставке препаратов для лечения онкозаболеваний, сообщает пресс-служба ведомства.
"Проверки фармдистрибьторов и госзаказчиков проводятся в ряде субъектов по подозрению в организации крупнейшего фармкартеля. ФАС России при поддержке правоохранительных органов начала проверки московских фармдистрибьторов: ЗАО "Фирма Евросервис", АО "Ланцет" и ООО "Компания Фармстор", которые подозреваются в организации картеля по поставке препаратов для лечения онкозаболеваний", - говорится в сообщении.
"В ходе внеплановой выездной проверки АО Ланцет сотрудники компании отказали уполномоченным лицам ФАС России в предоставлении доступа к электронной почте сотрудников и не обеспечили доступ к сетевым ресурсам АО "Ланцет". В ходе проверки ООО "Компания Фармстор" сотрудники отключили серверы и покинули рабочие места", - рассказывает ФАС.
Служба отмечает, что одновременно с проверками дистрибьюторов, в регионах проходят и проверки госзаказчиков: региональных минздравов и онкодиспансеров, руководители которых подозреваются в сговорах на торгах с участниками картеля.
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