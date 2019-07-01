ФАС начала проверки по подозрению в сговоре на поставку онколекарств

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки фармдистрибьюторов и госзаказчиков в ряде регионов по подозрению в организации картеля по поставке препаратов для лечения онкозаболеваний, сообщает пресс-служба ведомства.

"Проверки фармдистрибьторов и госзаказчиков проводятся в ряде субъектов по подозрению в организации крупнейшего фармкартеля. ФАС России при поддержке правоохранительных органов начала проверки московских фармдистрибьторов: ЗАО "Фирма Евросервис", АО "Ланцет" и ООО "Компания Фармстор", которые подозреваются в организации картеля по поставке препаратов для лечения онкозаболеваний", - говорится в сообщении.

"В ходе внеплановой выездной проверки АО Ланцет сотрудники компании отказали уполномоченным лицам ФАС России в предоставлении доступа к электронной почте сотрудников и не обеспечили доступ к сетевым ресурсам АО "Ланцет". В ходе проверки ООО "Компания Фармстор" сотрудники отключили серверы и покинули рабочие места", - рассказывает ФАС.